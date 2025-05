Mostra Cultura Candanga ocupa a Torre de TV com manifestações do DF

Com atrações de diferentes estados e programação gratuita, a Feira da Torre de TV será palco, neste final de semana, a 4ª edição da Mostra Cultura Candanga. O evento busca valorizar as culturas populares do Distrito Federal, além de promover encontro entre manifestações artísticas formadoras da identidade brasiliense.

"A cada edição buscamos trazer as preciosidades de diferentes regiões do país, promover um intercâmbio com o público e com outros grupos. São encontros e reencontros com o outro e com as nossas próprias raízes culturais. Também trazemos manifestações invisibilizadas, como Indígenas e afro brasileiras", destaca o curador do evento Pablo Ravi.

Para Camila Ferreira, idealizadora do coletivo de mulheres negras Sambadeiras de Roda, a mostra legitima ações feitas pelo grupo em Brasília e ajuda a fortalecê-las: "O evento reflete todo um trabalho de formiguinha que fazemos no nosso território, que reconhece o samba de roda como ferramenta ancestral de fortalecimento comunitário".

Outro convidado da quarta edição da mostra, a banda Sabor de Cuba celebra participação no evento. "A gente se considera parte da cultura candanga", diz Pedro Mariano, integrante do grupo que, há 10 anos, mistura ritmos latinoamericanos em Brasília.

