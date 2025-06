Exposição de Camila Soato reúne pinturas inspiradas em cenas rurais do DF

É uma junção de memórias de infância com observações e releituras que as pinturas e esculturas de Camila Soato levam ao público na exposição Você é luz, é raio, estrela e luar, em cartaz na Referência Galeria de Arte e com curadoria de Cinara Barbosa. As obras retratam os últimos cinco anos de produção e fazem um passeio por inquietações que amadureceram e cresceram nas composições estéticas de Camila. "Vai ter vira-lata caramelo, espada de iansã na lata de tinta, releituras de naturezas mortas dos grandes mestres do modernismo para discutir uma história que foi contada por lentes masculinas e essa história reinventada por outras lentes", avisa.

Leia também: Investigações ancestrais conduzem exposição de Lua Cavalcante

Camila mora na zona rural de Planaltina e boa parte das pinturas produzidas trazem uma combinação de imagens colhidas na internet e em observações do cotidiano. "É muito autobiográfico", explica. "Essas imagens todas que busco na internet são coisas que vivi morando na zona rural, na infância em Planaltina, são imagens do interior do Centro-Oeste, do Cerrado, imagens que estão sempre no meu imaginário e estão conectadas com essas memórias de infância e com o que vivo atualmente morando no mundo rural."

Leia também: A diversidade do movimento é tema da mostra de dança Paralelo16°

A experiência com a bioconstrução também influenciou alguns trabalhos. Camila construiu a própria casa com a técnica de pau a pique, que mistura barro, esterco e madeira na estrutura e na construção de paredes. O barro levou a artista às esculturas, prática recente cujo resultado ela começa a mostrar em Você é luz, é raio, estrela e lua. "Comecei a estudar bioconstrução e permacultura, essa coisa de não interferir no meio ambiente de forma agressiva e aproveitar o que a terra dá. E comecei a trabalhar com barro, trazendo as imagens dos vira latas, dos caramelos, dos cachorros trepando que permearam minha infância", conta.





Você é luz, é raio, estrela e luar

Exposição de Camila Soato. Curadoria: Cinara Barbosa. Visitação até 26 de julho, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202 Bloco B Loja 11 Subsolo)