Comer à moda americana: confira um roteiro com pizza, hambúrguer e petiscos

A diversidade e a influência das mais variadas culturas foi fundamental na construção de uma gastronomia norte-americana. As inúmeras combinações entre diferentes elementos são a base da grande capacidade de inovação da culinária estadunidense, muito conhecida pelas porções generosas e opções que variam desde o tradicional macarrão com queijo e o frango frito até lanches, como pizzas, hambúrgueres e waffles.

“Representar a culinária norte-americana em Brasília é, acima de tudo, uma forma de contribuir para a diversidade gastronômica da cidade”, declara Eduardo Macieski, sócio do BSB Crispy, dono da casa do frango frito crocante na cidade. “O público que busca desfrutar da comida dos Estados Unidos quer mais do que uma refeição: quer uma experiência de sabor marcante. E é exatamente isso que entregamos — um tempero que fica na memória, crocância envolvente e aquele toque de conforto típico dos pratos americanos”, assegura.

Para Flávio Márcio Berçott, proprietário da B’Square Pizza & Burger, trazer a gastronomia norte-americana para a capital é “uma oportunidade de compartilhar alguns dos sabores mais icônicos dos Estados Unidos”. “São pratos que fazem parte do imaginário coletivo”, aponta o sócio. “O público procura um lanche que seja suculento e cheio de personalidade — aquele tipo de comida que entrega sabor intenso e remete imediatamente à cultura gastronômica dos EUA”, acrescenta.

Sabor e crocância

Casa do frango frito crocante em Brasília, o BSB Crispy é regido por uma receita secreta do prato amado pelos norte-americanos, criada pela família do sócio Eduardo Macieski. “Ela se tornou o verdadeiro coração do nosso negócio”, afirma o responsável pelo restaurante. “Com o tempo, aprimoramos essa base, incorporando tecnologia diferenciada nas fritadeiras e ajustando o tempero ao paladar do público brasiliense. O diferencial da casa está justamente nessa combinação: tradição familiar, inovação no preparo e um tempero marcante que torna cada mordida inesquecível”, opina o proprietário.

Para ele, o prato do menu que melhor representa a culinária estadunidense é a sobrecoxa especial (a partir de R$ 29,90). “Ela é marinada com um tempero à base de pimenta caiena, trazendo um toque levemente picante típico do sul dos Estados Unidos”, descreve o sócio. O carro-chefe do menu, no entanto, é o BSB Crispy (a partir de R$ 26,90): “Ele também merece destaque. Preparado com páprica defumada e empanado em farinha panko, é o queridinho da casa devido ao sabor e crocância diferenciados”.



Rede de restaurantes norte-americana, o Johnny Rockets possui filial própria na capital federal. Fazem parte do menu clássicos estadunidenses, com destaque para os hambúrgueres, batatas fritas, anéis de cebola e milkshakes, eleito diversas vezes o melhor dos Estados Unidos. No Brasil, as lojas seguem as receitas exclusivas da matriz internacional, com um toque do tempero nacional.

O hambúrguer the original (R$ 49,70) é um dos carro-chefes do cardápio, feito com carne angus, alface, tomate, cebola, relish, picles, mostarda e maionese. Para quem prefere frango, a pedida ideal é o HNT signature (R$ 45), com dois filés de frango crocantes cobertos com molho BBQ Honey e cebola crispy no pão brioche. Há também a opção vegetariana (R$ 49,20), à base de quinoa, especiarias e soja.

Demais sanduíches amados pelos norte-americanos, como o hot dog (R$ 31,90) e o Philly cheese steak (R$ 52,40), também fazem parte do menu da casa. Outro clássico americano que faz parte do cardápio é a costela de porco cozida (R$ 88,60), regada ao molho barbecue e salpicada com ervas finas. O prato é acompanhado por arroz branco, fritas e farofa especial.



Onde comer?

BSB Crispy

Residencial Le Club (R. 33 Sul, 5 — Águas Claras)

Shopping Pier 21

De segunda a sábado, das 11h às 23h

Domingo, das 11h às 22h

B’square Pizza & Burger

CLS 104, bloco C, loja 15

Todos os dias, das 18h às 23h

Mac’n Cheese

Infinity Residence (Rua 36, lote 12 Sul — Águas Claras)

Todos os dias, das 11h às 22h

Johnny Rockets

CLS 114, bloco A, loja 11

Todos os dias, das 16h às 23h

The Koffie Waffles

CLS 108, bloco B, loja 23

De seg a sexta, das 16h às 22h

Sábado e domingo, das 8h30 às 21h30