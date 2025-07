Sextagode continua com trapper Teto em show no Mané Garrincha

A "pior" sexta-feira de Brasília continua hoje (18/7) com mais uma esperada apresentação. O Sexta Gode traz como show principal o trapper Teto. O evento tem mais uma edição especial de férias no Estádio Nacional Mané Garrincha. As entradas custam a partir de R$ 75 e podem ser adquiridas no site do Sympla. O evento aposta em uma combinação ousada de ritmos.

A banda de pagode Descomplica também está presente para animar o público com repertório voltado para o clima descontraído de boteco. Os DJs residentes sobem ao palco para completar a programação e manter o público em movimento durante toda a noite.

Com comunicação e proposta que misturam diferentes estilos musicais em um ambiente informal, o Sexta Gode se consolidou como um dos principais eventos da capital. A festa valoriza elementos da cultura popular, como o pagode e a estética dos bares tradicionais, e, ao longo dos últimos anos, ganhou força ao investir em estrutura, atrações de destaque nacional e uma identidade própria.

A edição de julho é vista como uma das mais esperadas, especialmente por ocorrer no período de recesso escolar, o que favorece o comparecimento de um público jovem e animado. A organização do evento destaca que a expectativa é de casa cheia nas duas datas, reforçando o impacto do Sexta Gode no calendário de festas da cidade.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco