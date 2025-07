Feijoada com Samba tem participação de Dadá Nunes neste sábado

Dadá Nunes e o grupo Vai que é Samba se apresentam no Clube do Choro neste sábado - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (19/7), o Clube do Choro de Brasília promove mais uma edição do projeto Feijoada com Samba, que une música ao vivo e gastronomia brasileira em um ambiente que celebração o gênero que é símbolo da cultura popular brasileira.



A feijoada será comandada pelo grupo brasiliense Vai que É Samba, que reúne músicos experientes da cena local com um repertório que homenageia grandes nomes do samba. Para esta edição, o grupo recebe como convidado especial o acordeonista Dadá Nunes.

Para Dadá, participar do projeto é mais do que uma apresentação: é um reencontro com as origens. “Levar esse repertório ao Clube do Choro é celebrar nossa cultura e reafirmar que o samba é de todos, principalmente do povo brasileiro, que construiu essa música linda que o mundo inteiro respeita”, afirma.

O músico, que já dividiu palco com nomes importantes da MPB, promete uma participação vibrante e cheia de personalidade. “O público pode esperar muito swing, alegria e verdade. Vou levar minha sanfona para conversar com o samba, trazendo a energia que sempre levo aos palcos, misturando meu toque, minha história e minha raiz com essa festa que é o samba”, convida.

Serviço

Feijoada com Samba

Sábado (20/7), a partir das 12h, no Clube do Choro (SDC Bloco G). Feijoada servida às 13h por R$59,90 (à vontade). Couvert artístico R$20. Crianças até 7 anos não pagam e até 12 anos isentas do couvert. Aniversariantes têm 50% de desconto. Reservas pelo site do Clube do Choro.