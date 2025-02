Grupo vai que é samba abre a temporada de carnaval no Clube do Choro

Neste final de semana, o Clube do Choro apresenta tradicional feijoada de sábado, marcando o começo da temporada de carnaval com a apresentação do grupo Vai que é Samba. Formado a partir de músicos de outras bandas do gênero, o grupo tem contagiado Brasília com os clássicos da música brasileira desde 2017. A feijoada será servida a partir das 12h, enquanto o samba começará às 13h.



Assim como as águas de março encerram o verão, fevereiro marca o início dos pré-carnavais na cidade. Ao Correio, Xavier destaca que essa temporada é a mais lucrativa do ano para os sambistas da capital: "Sem dúvida, o carnaval é a época em que nós, músicos, mais trabalhamos. Este ano tem se mostrado bastante positivo em relação às ofertas de shows", diz.

Xavier ressalta a maneira espontânea com que o grupo costuma se apresentar, sempre aberto a sugestões da plateia. Ele chegou a interromper shows para descobrir qual música um fã estava mencionando: "Muitos não se lembram do nome das canções, e tentamos descobrir qual é a partir de cantaroladas", explica, bem-humorado.

A conexão do grupo Vai que é Samba com o Clube do Choro se estabelece desde o início de sua trajetória. Agradecido pela colaboração ao longo dos anos, o cavaquinista Valério Xavier enfatiza a importância do clube na promoção da cena cultural de Brasília. "Já temos oito anos de estrada e, desde o começo, a casa sempre foi muito acolhedora conosco. Pessoalmente, acredito que o Clube do Choro, assim como outras casas de show, é uma das mais importantes para a manutenção da cena musical local. Eu, basicamente, nasci lá como músico", afirma.