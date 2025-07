Silvia Machete leva o show 'Invisble woman' ao Sesc no domingo

A artista Silvia Machete canta no próximo domingo (20/7), às 19h30, no Sesc Silvio Barbato, as músicas do álbum Invisible woman, que é o segundo volume da trilogia Rhonda. O show mostra as faixas desse disco, que venceu recentemente o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira na categoria Lançamento em música estrangeira e levou a artista a fazer shows em Paris e Nova Iorque.

No show, ela interpreta músicas como Two kites (Tom Jobim), gravada com Maria Luiza Jobim, que foi indicada ao Grammy em 2024, nas categorias de melhor arranjo e vocais, Room service, Bad connection, Sentimental thief, Lips e What's your name?. Além disso, o disco concorreu ao Prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Silvia conta como é apresentar Invisible Woman. "Amo fazer o show Invisible woman, ele foi pensado por mim e Alessandra Colasanti, minha colaboradora e amiga diretora. Já é a segunda vez que trabalhamos juntas e é sempre um prazer criar com ela. Somos de um universo muito específico, de mulheres engraçadas, non sense, de salto alto e batom", afirma.

A apresentação promete animar o público presente na noite de domingo e Silvia reforça o convite. "O público pode esperar por um show delicioso. Eu garanto isso", diz. Após o show em Brasília, ela planeja continuar com as apresentações deste álbum. "Tem um ano que ele foi lançado e provavelmente vou viajar com ele até meados do ano que vem. Tenho outros projetos paralelos relacionados a um roteiro para o cinema, tenho um show com Marcos Romera que canto jazz e escrevo trilha", conta.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco