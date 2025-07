O Sexta Gode está de volta com programação em dois fins de semana

A "pior" sexta-feira de Brasília está oficialmente de volta. O Sexta Gode traz como show principal o trapper Wiu. O evento retorna para uma edição especial de férias com duas datas no Estádio Nacional Mané Garrincha. As entradas custam a partir de R$ 100 e podem ser adquiridas no site do Sympla. O evento aposta em uma combinação ousada de ritmos. Além do Wiu, a edição, marcada para a próxima sexta-feira (18/7), terá como atração principal o cantor Teto.

A banda de pagode Descomplica será presença nas duas datas para animar o público com repertório voltado para o clima descontraído de boteco. Os DJs residentes também sobem ao palco para completar a programação e manter o público em movimento durante toda a noite.

Com comunicação e proposta que misturam diferentes estilos musicais em um ambiente informal, o Sexta Gode se consolidou como um dos principais eventos da capital. A festa valoriza elementos da cultura popular, como o pagode e a estética dos bares tradicionais, e, ao longo dos últimos anos, ganhou força ao investir em estrutura, atrações de destaque nacional e uma identidade própria.

A edição de julho é vista como uma das mais esperadas pelo público, especialmente por acontecer no período de recesso escolar, o que favorece o comparecimento de um público jovem e animado. A organização do evento destaca que a expectativa é de casa cheia nas duas datas, reforçando o impacto do Sexta Gode no calendário de festas da cidade.

Serviço

Sexta Gode

Nesta sexta-feira (11/7) a partir das 20h, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Ingressos: a partir de R$100 no Sympla. Não recomendado para menores de 16 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel.