Festival de Inverno do Sesc ocupa o Parque da Cidade com shows gratuitos

Em sua terceira edição, o Festival de Inverno do Sesc preenche o final de semana da capital com programação gratuita. Amanhã e domingo, no estacionamento 9 do Parque da Cidade, o festival terá dois palcos com shows gratuitos para animar a cidade. Arnaldo Antunes, Sidney Magal, Móveis Coloniais de Acaju, Marcelo Jeneci e Dora Morelenbaum são alguns dos nomes presentes no evento.

Amanhã, no palco principal, Móveis Coloniais de Acaju retorna com a turnê de reencontro na capital. A banda de Brasília celebra o momento da cultura musical da cidade. “Nossa história começou aqui, a maioria de nós ainda mora aqui, e seguimos levantando essa bandeira com orgulho. Brasília cresce muito com iniciativas como essa. Ver os espaços se renovando, com música acessível para todas as pessoas — de todas as idades, gêneros e estilos — é inspirador. Estar de volta nesse inverno quentinho do Festival de Inverno do Sesc, vai ser maravilhoso”, destaca Esdras Nogueira, saxofonista do grupo.

Voltando aos palcos após oito anos, Esdras relata que é um recomeço importante para a banda. “E tocar para um público que nem sempre é formado por fãs, mas que está ali pela programação do festival, é uma oportunidade massa — abre portas, cria novas conexões”, comenta o saxofonista. Esdras elogia o line-up com Sidney Magal, Dora Morelenbaum e a inclusão de artistas locais como Kirá e Akhi Huna. “É sempre um prazer dividir o palco com artistas da cidade e estar num evento que valoriza e dá visibilidade à cena local”, afirma.

Dora Morelenbaum fará ,pela primeira vez, o show do seu novo álbum Pique com a banda completa na capital. “Já tinha ido antes sozinha, em duo, ou com o Bala Desejo. Cada troca é única, mas em todas até aqui, senti o público de Brasília muito acolhedor e diverso, então estou bem animada pra essa estreia”, destaca a artista. Para Dora, tocar em um festival gratuito no meio da cidade é sempre a realização de um sonho. “Isso deveria ser a regra, e servir como exemplo sempre para tornar o aparato cultural o mais acessível possível pro público, e dar visibilidade para artistas que muitas vezes não conseguem circular pelo país, além de articular trocas muito importantes”, afirma.

Ainda no sábado (26/7), Sidney Magal se apresenta na cidade, após sete anos longe de Brasília. O cantor traz o show Baile do Magal, que reúne sucessos da sua carreira e de artistas que marcaram as paradas em sua época. No domingo, Arnaldo Antunes apresenta músicas inéditas do show Novo Mundo e a noite é finalizada com Marcelo Jeneci e o grupo Corpo em Serenata.

Serviço

Festival Sesc de Inverno

Amanhã e domingo, a partir das 16h, no estacionamento 9 do Parque da Cidade. Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento.