Romantismo a quatro mãos marca repertório de apresentação do Duo Vivace

O Duo Vivace sobre ao palco do teatro da Casa Thomas Jefferson nesta sexta-feira (25/7), às 20h, para um recital de piano a quatro mãos que reúne peças de repertório brasileiro e europeu. Formado pelos pianistas Lígia Moreno e João Soares, o duo foi criado oficialmente em 2016 e chegou a fazer alguns recitais no Brasil e em Portugal, onde João Soares mora.

Os pianistas escolheram um repertório romântico, mas variado e com uma peça contemporânea, além de tocar pela primeira vez duas peças que nunca haviam feito: Variações sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros, de Ronaldo Miranda, e Six morceaux, Serguei Rachmaninoff. “As Variações foram escritas, inicialmente, para canto, é um tema bem lírico, talvez até conhecido, pode ser até que esteja no ouvido do público”, explica Lígia. “O Ronaldo Miranda é um compositor brasileiro e essa peça tem ritmos brasileiros no meio, é uma peça extremamente rica ritmicamente falando, explora bastante a brasilidade de forma muito única.”

O duo também vai tocar a Fantasia em fá menor, de Franz Schubert, um clássico do repertório de piano a quatro mãos. Para Lígia, os maiores desafios de tocar piano a quatro mãos é dividir o espaço e conseguir a fusão dos dois pianistas em um só. “Porque o instrumento é só um e o timbre é só um. A ideia no piano a quatro mãos é que os dois instrumentistas se fundam. Precisam estar muito alinhados, combinados, com esse pensamento muito parecido da frase musical, do que é importante e do que não é importante”, explica.

Serviço

Duo Vivace

Nesta sexta-feira (25/7), às 20h, na Casa Thomas Jefferson. Ingressos: R$ 50 e R$ 15 (meia), no Sympla