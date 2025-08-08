Espetáculo do grupo "4 Amigos abre sessão extra em Brasília

Grupo de comédia 4 amigos fará 3 apresentações em Taguatinga no mês de agosto - (crédito: Juliana Nunes)

O grupo de comédia 4 Amigos, composto por Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, se apresentará em Brasília na quarta-feira (21/8), e quinta-feira (22/8). O grupo anunciou uma nova sessão, às 22h de quinta-feira. Todas as apresentações serão realizadas no Teatro da Universidade Católica de Brasília, em Taguatinga.

O grupo 4 Amigos, que hoje é um dos principais do país, teve início com a ideia de montar um grupo para viabilizar espetáculos teatrais viáveis. A amizade dos integrantes gerou um fenômeno humorístico que soma mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Um dos principais quadros das apresentações do grupo é o Fila de Piadas, que se tornou um sucesso na internet. Nele, os comediantes se organizam em fila e se revezam no palco contando piadas e improvisando sobre temáticas variadas.

Serviço

4 AMIGOS

Na quarta-feira (21/8), às 20h30, e na quinta-feira, dia 22/8, às 20h e 22h, no Teatro da Católica (Taguatinga). Ingressos a venda a partir de R$100,00 pelo link. Não recomendado para menores de 16 anos.