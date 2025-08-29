Teresa Lopes canta no Projeto Cartola no Eixão neste domingo (31/8)

O mestre do samba recebe, neste domingo (31/8), a última celebração do projeto Cartola. O show será comandado por Teresa Lopes, às 13h30. A programação terá início às 12h, com a participação do Regional Choro Livre e convidados de Reco do Bandolim. O evento será realizado na 110 Norte e tem entrada gratuita.

A cantora brasiliense Teresa Lopes tem 20 anos de carreira. Durante essas décadas, ela se apresentou em diversos países, como Portugal, Holanda, Noruega e Cuba. Dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, entre eles, Arlindo Cruz e Fabiana Cozza. Sobre a oportunidade de homenagear Cartola, Teresa ressalta: "Para o artista que curte cantar um compositor como Cartola, ele é bálsamo é bênção para sua caminhada musical".

O repertório de Teresa é marcado pela influência de estilos afro-brasileiros e internacionais. A brasiliense revela que a música de Cartola dialoga de maneira assertiva em sua produção: "Desde a barriga da minha mãe, Cartola é parte do cancioneiro que meus pais curtiam e ouviam, faz parte da minha vida".

As canções de Angenor Oliveira, nome de Cartola, ícone do samba, abordam com delicadeza temas como o amor e a saudade, e atravessaram gerações. Teresa destaca que as músicas do compositor tratam de temas atemporais com a simplicidade do cotidiano. O repertório do show da brasiliense foi pensado com muito carinho "para que o público cante junto e participe inteiramente da apresentação", afirma.

O projeto Cartola passou pelo Clube do Choro e pelo CCBB. Sua última apresentação ocorrerá no Eixão do Lazer. O projeto tem a direção geral de Henrique Filho, o Reco do Bandolim, e curadoria de Henrique Neto. Cartola foi letrista, compositor e intérprete, e moldou o samba brasileiro como expressão cultural popular.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco