Música soul à frente do terceiro Casa Baco Music Festival

O trio Soul do Quadrado se apresenta neste sábado (20/9), a partir de 19h30, no Shopping Casa Park do restaurante Casa Baco, como parte da terceira temporada do Casa Baco Music Festival. O couvert artístico é de R$21.

Formado por Ana Leana (voz), Kaio Lyra (violão e voz) e Fabyo Guerra (percussão e voz), Soul do Quadrado homenageia grandes nomes da música brasileira como Tim Maia, Djavan e Jorge Ben Jor e artistas da nova geração, como Liniker e IZA. "Preparamos um show cheio de groove, com repertório que vai passear por clássicos e pérolas do soul brasileiro, e também com surpresas e revelam um pouco da nossa identidade", conta o trio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para os integrantes, o grande diferencial do Soul do Quadrado é a formação com três vocalistas trabalhando com o formato acústico, divergindo da música soul tradicional formada por bandas com baixo, bateria e teclado.

Leia também: Anitta revela bastidores do playback em premiações

No show de sábado, os integrantes pedem que o público "sinta a potência das vozes, o diálogo entre nós no palco e a atmosfera de celebração que o soul carrega". "Vai ser uma noite para cantar, dançar e se emocionar junto", finalizam.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Soul do Quadrado no Casa Baco Music Festival

Sábado (20/9), a partir de 19h30, na unidade do Casa Park do Casa Baco. Couvert artístico de R$21.