Henrique e Juliano fazem show no Mané Garrincha neste sábado (20/9)

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, Henrique e Juliano se apresentam, neste sábado (20/9), no estádio Mané Garrincha. A última apresentação da dupla em Brasília ocorreu em 2024. O show em Brasília promete ser mais um marco da carreira da dupla, que já transformou recordes em rotina. Antes da atração principal da noite, Matheus & Kauan, Grelo e o grupo Doze por Oito também se apresentam.

"Um dos nossos primeiros DVDs foi gravado em Brasília e também foi uma virada na nossa história. Decidimos voltar para agradecer à cidade e aos nossos fãs, além de marcar um momento completamente diferente que estamos vivendo agora. Após 10 anos da nossa primeira gravação audiovisual, aconteceram muitas coisas e somos gratos a Deus por tudo que conquistamos. Queremos que cada momento do To Be em Brasília represente o quanto esses anos foram especiais para nós", destaca Henrique.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A força de Henrique & Juliano no cenário musical brasileiro se traduz em impressionantes números. A dupla é a primeira sertaneja a alcançar a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube, eles lideram as plataformas de streaming há três anos consecutivos e detêm o álbum mais ouvido do Spotify desde a chegada do serviço ao Brasil. Todo esse alcance também se reflete nos palcos: os irmãos vêm lotando estádios por todo o país.

"Eu e o Juliano aprendemos muita coisa, mas, principalmente, aprendemos a não perder a nossa essência no caminho. Tudo que fazemos é para a nossa família. Queremos que nossos valores sejam passados para frente, viver momentos únicos com a família e amigos, além de entregar o melhor para os nossos fãs", conclui Juliano.

Leia também: Zé Felipe se declara publicamente a Ana Castela pela 1ª vez

Fizemos um vídeo para a abertura da gravação do DVD, uma retrospectiva e homenagem a todos que trabalham com a gente e, claro, aos nossos fãs também. Decidimos atualizar esse vídeo a cada apresentação e usar como abertura dos nossos shows. Acho que o To Be representou isso: a gratidão pelo nosso progresso e ansiedade pelo que está por vir", finaliza Juliano. Com 16,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Henrique & Juliano consolidam cada vez mais o título de fenômenos da música sertaneja.

Serviço

Henrique & Juliano em Brasília

Sábado (20/9), a partir das 20h, no Estádio Nacional Mané. Ingressos vendidos a partir de R$ 600, no site R2. Não indicado para menores de 16 anos.