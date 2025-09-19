Distintos Filhos e Dado Villa-Lobos agitam o Sesi em encontro de gerações

O teatro do Sesi de Taguatinga Norte será palco, hoje, às 20h, de um espetáculo que une tradição e novas gerações. A Orquestra Jovem do Sesi, formada por alunos da instituição, estreia em grande estilo ao lado da banda brasiliense Distintos Filhos e de Dado Villa-Lobos, ex-integrante da Legião Urbana. O repertório reúne músicas dos dois primeiros álbuns da Distintos Filhos e clássicos da Legião, como Tempo perdido, Ainda é cedo e Que país é este.

Para Paulo Veríssimo, vocalista da Distintos Filhos, o show reforça a identidade musical da capital. "O rock do DF, pra gente, é tudo. Crescemos ouvindo Legião, Plebe, Capital, essas bandas clássicas, e poder estar no palco celebrando o rock dos anos 1980 junto ao contemporâneo Dado Villa-Lobos é incrível. É uma forma de manter a chama viva e celebrar o que é a cara da nossa cidade", afirmou.

A programação é dividida em três partes. Na primeira, a orquestra tocará produções como parte da 9ª Sinfonia de Beethoven e o clássico nacional Águas de Março, de Tom Jobim . Na segunda, a Distintos Filhos e Dado Villa-Lobos interpretarão sucessos da Legião Urbana, banda formada em Brasília da qual Dado era o guitarrista. Ao fim, todos se juntarão no palco para uma apresentação.

Paulo Veríssimo ressalta ainda o papel cultural do gênero. "Se existe uma música que pode ser colocada como a música de Brasília é o rock, talvez junto com o chorinho hoje. Brasília é a capital do rock", concluiu.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Distintos Filhos e Dado Villa-Lobos (Legião Urbana) com Orquestra Jovem do Sesi.

Hoje, sexta-feira (19/9), às 20h, no Teatro do Sesi de Taguatinga Norte. Entrada gratuita e classificação livre.