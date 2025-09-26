Casa do Cantador recebe Festival Tardezinha do Samba neste sábado

A Casa do Cantador será palco, a partir deste sábado (27/9), da 6ª edição do Festival Tardezinha do Samba, com entrada gratuita e classificação livre. O evento, é consolidado como uma das principais celebrações da cultura negra no Distrito Federal, reúne grandes atrações locais e nacionais, como Marcelo Café (DF), Glória Bomfim (BA), Clube do Balanço (SP) e Filhos de Dona Maria (DF).
Neste ano, o festival adota como tema a confluência, em homenagem ao pensador popular Nego Bispo, reforçando o diálogo entre as múltiplas musicalidades negras que vão do samba ao rap. Mais do que música, o Tardezinha se propõe a valorizar e empoderar artistas negros da periferia, além de celebrar tradições ancestrais, saberes e religiosidades afro-brasileiras.
A abertura será a partir das 10h, com companhia Cafundó, a lavagem da Casa do Cantador com o Afoxé Ogum Pá e uma série de shows que incluem Banda Patacori, Samba da Guariba com Janine Mathias, Cris Pereira com Luana Bayô, além do desfile do Benguelê Atelier. O público ainda confere apresentações de Filhos de Dona Maria com Glória Bomfim e Grupo Arruda com Marcelo Café. Nos intervalos, a festa continua ao som dos DJs Kirianga e Odara Kadiegi.
No domingo a programação começa às 14h com a Tardezinha Flashback pela Equipe Megasonic, seguida pelo Sarau Voz e Alma SarauVá. Entre as atrações, destaque para a participação de Eric Jay & Will Sintonia, o rapper GOG, a banda Pegada Black e as parcerias de Marcelo Café com Jéssica Américo e com o grupo Clube do Balanço.
O músico Marcelo Café, idealizador do festival, ressalta que a proposta proposta do evento é reforçar o protagonismo negro e periférico. “É um festival que procura valorizar os artistas da cidade e as tecnologias pretas, principalmente a música, mas também a fala, o olhar, o corpo e a pele preta que construiu, constrói e faz com que existam manifestações plurais das tecnologias afro-brasileiras no Brasil. Em especial, o samba e as religiosidades negras. Então, é um festival que veio para somar ao que já existe de periférico, de preto e de afro-brasileiro na Ceilândia”, afirma.
Serviço
Festival Tardezinha do Samba
Sábado (27/9) a partir das 10h e domingo (28/9) a partir das 14h, na casa do cantador (Ceilândia). Entrada Gratuita. Classificação indicativa livre.
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco