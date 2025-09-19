Saiba onde saborear uma refeição com vista privilegiada

Quando o clima está muito quente, é comum que as pessoas procurem refeições mais leves e refrescantes para ajudar a lidar com o calor. Peixes, frutos do mar, saladas e bebidas geladas acabam se tornando prioridade no cardápio dos brasilienses, principalmente no período da seca. Na procura de um escape para esses dias, o Divirta-se mais selecionou cinco restaurantes à beira lago para os brasilienses que buscam refeições leves, brindes refrescantes e vistas de tirar o fôlego.

"As saladas e os pratos com peixes e frutos do mar, por exemplo, costumam ser mais leves do que pratos pesados à base de carnes vermelhas ou carboidratos complexos, o que facilita a digestão e evita a sensação de peso e desconforto", explica Oswaldo Scafuto, proprietário do Santé Lago, localizado no setor de clubes esportivos sul.

Segundo ele, apesar de Brasília não ser uma cidade litorânea, ela tem um bom acesso a peixes e frutos do mar frescos devido à eficiente cadeia de distribuição. "Isso torna esses ingredientes mais disponíveis e acessíveis. Sem contar que, nos últimos anos, tem havido uma crescente conscientização sobre a importância de uma alimentação saudável, o que leva muitas pessoas a optarem por refeições que não apenas ajudam a refrescar, mas também promovem a saúde a longo prazo", ressalta.

O Doma Rooftop é um restaurante com uma vista diferenciada para o lago e para o pôr do sol característico de Brasília. Para Márcio Barreiro, o proprietário da casa, "os brasilienses no calor optam por petiscar e o ambiente escolhido é o mais próximo possível do lago, principalmente neste período de seca. Além de mais refrescante, nosso terraço tem uma vista lindíssima do Lago e do skyline da capital federal", completa.

Combinação ideal

Iluminação romântica, plantas ornamentais, obras da artista plástica Cris Conde e a visão privilegiada do Lago Paranoá caracterizam a ambientação intimista do Santé Lago. Concebido para ser uma casa moderna e acolhedora, o restaurante ressalta a beleza da região com uma charmosa varanda, um salão climatizado e um rooftop com vista para o Lago Paranoá. Além do ambiente sofisticado, o cardápio contemporâneo é recheado por referências de diversas culinárias do mundo, cortes especiais e sobremesas para os mais diferentes paladares.

Para o período do calor, o proprietário da casa, Oswaldo Scafuto, recomenda o salmão cinco ervas (R$ 126), grelhado ao molho cinco ervas e acompanhado de risoto de limão siciliano ou legumes salteados. A carta de drinques conta com clássicos da coquetelaria e opções autorais que harmonizam com todas as opções gastronômicas da casa, e para harmonizar com o peixe Scafuto recomenda o April in Paris (R$ 32,90), feito com vodka, morango, limão e xarope de Elderflower e de Orgeat.

"O Santé Lago é um exemplo perfeito para os dias quentes, capaz de atender a todas as preferências. A casa se destaca por proporcionar uma experiência completa. Seja apreciando a brisa fresca à beira do lago ou desfrutando do conforto do ar condicionado, o Santé Lago garante que todos possam aproveitar o melhor de Brasília mesmo sob o sol escaldante", finaliza o proprietário.

Refeição ao pôr do sol

Inaugurado em 2019, o Doma Rooftop mescla gastronomia, drinques, vinhos, música e diversão "em um ambiente bonito, confortável e com a melhor vista de Brasília", destaca Márcio Barreiro, o proprietário da casa. "Nosso diferencial é a vista panorâmica do Lago Paranoá e um pôr do sol de tirar o fôlego. Ambientes abertos e beira-lago como nossa charmosa varanda são os mais procurados por todos no calor", completa.

Para os dias quentes, ele recomenda iniciar com o ceviche (R$ 55), tilápia preparada com leite de tigre, cebola roxa, coentro, pimenta dedo de moça, manga e chips de batata doce. Como prato principal, a indicação é a tilápia di provence (R$ 59), peixe grelhado, servido com purê de batatas, couve frita e molho di provence. Para harmonizar, o clássico Aperol Spritz (R$ 39,90), preparado com aperol, espumante e laranja Bahia.

Menu brasileiro

Inspirado nos restaurantes de Lyon, na França, o La Terrasse foi criado para trazer a experiência do menu de três etapas, bem tradicional na região, para Brasília. O nome — e a localização na orla do lago — vem da inspeção de um terraço na beira do rio, assim como os restaurantes em Lyon. Diogo Figueiredo, proprietário da casa, recomenda o menu brasilidade, R$ 49,90 de segunda a sexta e R$ 59,90 sábado e domingo, para os brasilienses escaparem do calor. As opções de prato principal incluem clássicos brasileiros como strogonoff, filé de tilápia, feijoada, parmegiana, costelinha e carne de panela com mandioca.

O prato oceano (R$ 95) é outro destaque no cardápio, preparado com salmão ao molho de maracujá e acompanhado de um risoto leve de alho poró. A combinação dos pratos com vinho branco ou com o drinque Hugo (R$ 32,90), à base de espumante, limoncello e xarope de flor de sabugueiro, são "leves, refrescantes e uma excelente pedida para dias à beira lago", explica Diogo.

Gastronomia única

Combinando alta gastronomia com um ambiente refinado, o Almeria surgiu do projeto de Guto Jabour, ao lado da irmã Luiza Melo, a esposa, Bianca Jabour, e o cunhado Thiago Lyra, o sonho do restaurante se concretizou durante a pandemia com a casa no Clube de Golfe. “Nosso maior diferencial é a presença ativa dos sócios na operação, cada um cuidando de uma área com dedicação e experiência. Valorizamos cada detalhe da jornada do cliente — desde a comida feita com carinho ao atendimento atencioso. Além disso, temos uma das vistas mais bonitas da cidade, uma gastronomia única e uma carta de drinques autoral incrível”, destaca Luiza Melo, uma das sócias da casa.

Ela recomenda um dos pratos mais pedidos da casa, o vinagrete de polvo e lula (R$ 77), leve e saboroso, feito com polvo, lula, tomate, pepino, cebola roxa, limão, ciboulette e azeite e com torradinhas para acompanhar. Para harmonizar, a dica é o drinque Bourbon Lemonade (R$ 45), feito com Bulleit Bourbon, limão, simple syrup, ginger ale e Angostura. “Acreditamos que na época mais quente na cidade os brasilienses costumam frequentar ambientes mais frescos e abertos, como o Almeria, que é arejado e confortável! Optam também por pratos mais leves e cítricos, que combinam muito com a nossa gastronomia! Gambas Al Ajillo, Salada di Manzo, Cappelletti de Camarão e Amarillo são deliciosas pedidas no Almeria!”, finaliza Luiza Melo.

