Fest Rock Brasília toma conta do Eixo Cultural Ibero-Americano neste final de semana (4 e 5/10)

O Fest Rock Brasília convida 16 atrações para se apresentarem neste final de semana - (crédito: Bené França)

Neste final de semana, a cidade recebe a segunda edição do Fest Rock Brasília, no Eixo Cultural Ibero-Americano. Amanhã e domingo, a programação explora as diversas vertentes do gênero musical — incluindo indie, punk, alternativo, metal, clássico e experimental — e convida 16 artistas da cena brasiliense independente para ocuparem o palco. A entrada é gratuita e para todos os públicos.



Idealizado pelo Instituto Latinoamericano, em parceria com a Capital do Rock Produções, o festival reuniu mais de 3,5 mil pessoas em 2024, na primeira edição. Para este ano, a expectativa é repetir o sucesso e consolidar o evento no calendário cultural da cidade. Philippe Seabra, diretor criativo e vocalista da Plebe Rude, destaca o que os espectadores podem esperar: "O melhor do rock de Brasília. E em memória à história das bandas locais, na forma da Legião Urbana - já que o festival homenageia o Dia do Rock Brasiliense, celebrado em 27 de março, data de nascimento de Renato Russo —, o Fest Rock Brasília contará com uma escultura especialmente construída como símbolo do rock e que estará exposta nos dois dias do evento".

Compõem o line up de amanhã As Verdades de Anabela, ARD, Cassino Supernova, Mota, Passo Largo, Ralé Xique, Quinta Essência e Signo 13. No domingo, Arandu Arakuaa, Cianuretto, Daniela Firme, Mandalla, Murderess, Suíte Super Luxo, Terror Revolucionário e Ypu são as atrações confirmadas. O evento começa às 17h e 16h, respectivamente, e encerra às 0h e 23h.



