Sabrina Sato desabafa sobre diagnóstico de câncer do pai: "Período delicado"

Omar Rahal e Sabrina Sato

Sabrina Sato abriu o coração sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal, que recentemente foi diagnosticado com quadro de câncer, aos 76 anos.

"Período delicado"

Em entrevista à imprensa, a apresentadora detalhou sobre como recebeu a notícia. "Passei por um período delicado. Um problema pessoal muito grande. Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho. Por essas pessoas", disse.

Em meio ao momento delicado de saúde na família, Sabrina Sato destacou que recebeu o apoio do GNT, onde está de volta às telinhas no comando do programa Sua Maravilhosa. "Me senti vista e prestigiada como quero que essas mulheres se sintam. E isso vai muito além. Me senti vista no meu coração", apontou.

"É uma mulher pela outra, me sinto muito amada no GNT. Já fizemos vários trabalhos juntos e sou muito feliz no GNT, grata. Quero sempre fazer acontecer e que essa parceria dê certo e se prolongue", desejou a japa mais querida do Brasil.

