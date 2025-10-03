Gizelly Di Souza faz tributo a Elis Regina no Teatro Sesc Paulo Autran

Hoje, a performance do projeto Lado B F(Elis)mente, de Gizelly Di Souza, chega ao palco do Teatro Sesc Paulo Autran. Às 20h, a artista brasiliense mergulha nas canções menos conhecidas de Elis Regina, com a proposta de valorizar o repertório sensível, ousado e fora do círculo comercial de uma das grandes vozes da MPB. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos no site da Sympla.
Sobre a concepção do show, Gizelly explica: “Eu queria justamente isso: abrir essa caixinha de segredos e convidar o público a ouvir o que poucos tiveram a chance de escutar com atenção”. Além da boa música, que inclui composições marcantes como Bala com bala e Cobra criada, o evento também conta com exposições de arte, brechós, livros e gastronomia.
Serviço
Show Lado B F(Elis)mente
Hoje, às 20h, no Teatro Sesc Paulo Autran (CNB 12 – Área Especial 2/3 Taguatinga Norte -DF)
Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site da Sympla