Pagode dos Prazeres celebra três anos de evento na Praça das Fontes

O que começou como uma roda de samba despretensiosa na 201 Norte virou um dos maiores movimentos de pagode do Distrito Federal. O Pagode dos Prazeres (PDP) chega a três anos de existência com uma trajetória marcada por autenticidade e muito ritmo. A festa de aniversário será no dia neste sábado (11/10), na Praça das Fontes no Parque da Cidade, e promete mais uma edição inesquecível.

Desde a primeira edição, em 2021, o Pagode dos Prazeres conquistou o público com sua proposta simples e genuína: celebrar o pagode. O nome surgiu em homenagem à Praça dos Prazeres, antigo reduto de artistas, músicos e figuras da noite brasiliense. Foi ali que o grupo Doze por Oito, responsável pelo evento, deu início à história.

O Correio conversou com Gustavo Choairy, integrante do grupo e um dos fundadores do Pagode dos Prazeres. "O primeiro pagode teve 100 pessoas. No segundo, já dobrou. Depois, virou um verdadeiro carnaval todo domingo", relembra. "A gente gravou o primeiro audiovisual lá, que bateu quase 5 milhões de visualizações. O pagode cresceu tanto que não cabia mais na praça. Então, decidimos transformar o Pagode dos Prazeres em um evento maior."

Para marcar os três anos, o Doze por Oito prepara um show especial, com participações que representam diferentes vertentes do samba e do pagode. No palco, o grupo receberá Davi Quaresma, revelação do Rio de Janeiro; Filipe Duarte, cantor consolidado no pagode, e Guterres, artista do piseiro que começou justamente no Pagode dos Prazeres.

O evento terá abertura com o Samba da Tia Zélia, um dos nomes mais tradicionais do samba raiz de Brasília. "Pagode dos Prazeres não é um evento que toca pagode, é o pagode de verdade. Por isso, a gente vai fazer dois sets completos, com um repertório que percorre toda a nossa trajetória — desde as primeiras músicas autorais até as mais atuais. Vai ser como uma linha do tempo, uma forma de coroar tudo que a gente viveu nesses três anos", explica o grupo.

Com a promessa de ser uma celebração democrática e vibrante, o evento contará com diferentes espaços — pista e camarote — e uma programação que vai do samba mais tradicional ao pagode moderno, e passa até pelo funk. "O público pode esperar um evento cheio de prazer, feito com muito carinho. O Pagode dos Prazeres sempre foi um evento democrático, que acolhe todo mundo, do jeito que quiser vir. É chegar, curtir o seu pagode, se divertir com segurança e celebrar com a gente essa história que construímos juntos", afirmam os integrantes.

Serviço

Pagode dos Prazeres

Neste sábado (11/10), às 16h, na Praça das Fontes (Parque da Cidade)

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma digital Sympla, a partir de R$ 65 (meia-entrada)