Jorge Aragão encerra programação do Festival Curicaca

O Festival Internacional sobre Tecnologia e Sustentabilidade na Indústria - Festival Curicaca, que segue até este sábado (11/10), ocupa a Arena BRB e outros espaços da cidade. O Curicaca se inspira no modelo do americano South by Southwest (SXSW) e promete movimentar Brasília. A programação inclui palestras, agenda gastronômica apresentada pela Restaurant Week e programação cultural espalhada pela cidade. A iniciativa é totalmente gratuita, realizada pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e idealizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), entidade ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, ressalta que o Curicaca é um evento de tecnologia com um toque brasileiro. “A ideia era criar um festival de tecnologia com DNA brasileiro, com a nossa realidade e entregas neste setor. O Brasil tem muito a mostrar sobre tecnologia e inovação, além de ser um estímulo ao setor produtivo nacional”, diz.

A ideia do Curicaca é, com uma extensa programação, conectar tecnologia, inovação, sustentabilidade e cultura. O nome do evento é em homenagem a ave típica do Cerrado, que é conhecida, na cultura popular, por anunciar mudanças no tempo quando canta, o que simboliza o propósito do Festival: ser o anúncio de uma indústria nacional, com mais verde, mais digital, conectada e sustentável.

“No Curicaca, as atrações se espalham por toda Brasília, com grandes e maiores ativações no estádio Arena Mané Garrincha. A programação foi toda montada para mostrar que a indústria de nosso país pode muito e deve apostar em novas tecnologias”, afirma Cappelli.

A programação cultural do último dia do evento, no sábado inclui apresentações musicais em diferentes bares da cidade, das 16h às 2h, no Ordinário Bar, no Âmbar, das 18h às 4h e no Galpão 17, das 18h à 1h.

“Dentro da Arena Mané Garrincha temos um ecossistema de palcos temáticos com centenas de painéis e especialistas. Tem palestrantes internacionais, com palcos pensados para trazer reflexões atuais e estratégicas sobre os rumos do desenvolvimento do país, cada um com a devida relevância para temas que vão desde sustentabilidade, passando por tecnologia e inovação”, destaca Ricardo.

O Palco Petrobras, na Arena Mané Garrincha convida Jorge Aragão a partir das 20h. O Palco NIB, também no estádio, recebe o Concentra DF, das 8h às 10h, um encontro de empresas juniores do Distrito Federal. Em seguida, começa o ‘Quando elas lideram: visões transformadoras para uma nova sociedade’ com palestras apenas de mulheres, das 10h às 12h.

O Palco Inovação sedia o Mulheres nas Deep Techs brasileiras: Mulheres brasileiras na ciência e a revolução em curso na nova indústria, das 10 às 11h. O Palco Indústria recebe o ‘Narrativas que constroem ou desmontam: Como a desinformação impacta a indústria e o que fazer diante das fake news?’. Já o Palco Futuro, realiza a ‘Trindade Disruptiva: Quando IA, automação e computação quântica se integram, o que muda nos processos produtivos?’, das 10h às 11h e, por fim, das 14h às 16h, o Einstein Jr. - Oficina Show.

Serviço

Festival Curicaca

Último dia neste sábado (11/10), com programação no Estádio Arena BRB e em outros pontos de Brasília. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site ou no aplicativo Festival Curicaca. A programação completa está no site oficial do evento.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

