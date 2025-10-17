A riqueza das águas: peixes e frutos do mar nos restaurantes do DF

Amados do litoral ao cerrado, os peixes e frutos do mar se destacam em meio à gastronomia brasileira pela explosão de sabores e preparo diversificado, que vai do pescado ao molho e do grelhado à moqueca. Geralmente acompanhadas por ingredientes como cebola, tomates, pimentão e leite de coco, tais receitas ganham cada vez mais o coração do brasiliense, não só pelo paladar, mas também por serem opções de refeições leves, saudáveis e versáteis.

Os pescados de água doce, como, por exemplo, o pirarucu, costumam ser uma boa escolha devido à sua posta alta, ausência de espinhas e boa textura. O peixe é encontrado na Bacia Amazônica e é muito consumido no país, assim como a tilápia, o pintado, o tambaqui e o pacu, conhecidos pela carne suculenta e pela versatilidade de preparo.

Muito mais do que apenas sabor, o consumo dos pescados traz diversos benefícios para a saúde, pois são alimentos ricos em proteína, ácidos graxos, ômega-3, vitaminas e minerais e possuem baixo teor de gordura.

As peixadas e moquecas, por sua vez, tipos de ensopados ou cozidos de peixe, são divididos em duas vertentes principais: a da Bahia e do Espírito Santo. A principal diferença entre elas é que o prato capixaba tem uma coloração mais avermelhada por conta do uso do urucum e inclui ingredientes como limão, tomate, cebola, coentro e azeite. Além disso, o peixe e outros frutos do mar são cozidos sem água, juntamente ao lado dos vegetais. Os baianos, no entanto, não abrem mão do uso do óleo de dendê, leite de coco e pimentão.

Temperos variados

Criada pelo chef Gil Guimarães em 2020, a Casa Baco mescla as culinárias brasileira e italiana em um menu único e diversificado. A casa, que abre espaço para as pizzas napolitanas no período da noite, dá destaque para a comida nacional no almoço, com direito a utilização de produtos do Cerrado, do Norte e da caatinga do Nordeste. Em meio às opções do cardápio, Gil recomenda o lombo de pirarucu na folha de couve, servido nas porções de 200g (R$ 95) e 400g (R$ 139) e acompanhado por feijão manteiguinha de Santarém (PA).

"A gente prepara ele na parrilla, enrolado na folha de couve. É uma pegada bem legal", afirma o chef. Segundo Gil, o público tem se interessado cada vez mais pelos produtos brasileiros: "O próprio pirarucu é um peixe que tem uma boa saída. As pessoas veem com bons olhos". Para harmonizar, o chef sugere o vinho branco Cobogó (R$ 223), da Vinícola Brasília, de toque refrescante e ideal para acompanhar pescados.

Culinária cearense

Com quatro anos de história em Brasília, o Jijoca surgiu da vontade do cearense Lucídio Carneiro de homenagear o estado em que nasceu. O nome da casa faz referência ao município Jijoca de Jericoacoara, onde se localiza uma das praias mais conhecidas do Ceará. Na casa, a influência praiana se estende ao menu, focado em receitas que levam peixes, camarões e frutos do mar.

Em meio aos destaques do cardápio, a indicação de Lucídio fica por conta da tilápia do porto (R$ 59,88), peixe frito acompanhado por camarões inteiros, molho de camarão e torta de lâminas de batata, e a tilápia crocante (R$ 78,88), com camarão ao curry e purê de banana da terra.

Para harmonizar, o proprietário recomenda os drinques autorais da casa, como o jijoca azul (R$ 39,88), feito com gin, xarope da casa, curaçau, limão e água tônica, ideal para os que gostam de bebidas refrescantes. Para o público que prefere coquetéis doces, o jijoca vermelho (R$ 39,88), feito com vodka, xarope de morango e gengibre, curaçau laranja e água com gás, é uma boa pedida.

Sofisticação no prato

Com duas unidades em Brasília, o Nau Frutos do Mar mescla um ambiente sofisticado com gastronomia única e se torna o espaço ideal para celebrações intimistas e grandes comemorações. Influenciado pela culinária baiana, o menu oferece cinco opções de moquecas, incluindo a versão vegetariana (R$ 95), refogada no azeite com palmito, batata doce, cebola, pimentões coloridos, jerimum e castanha de caju.

Os destaques, porém, são as de camarão e peixe (R$ 148), refogada com verduras, pimenta, leite de coco, azeite de dendê e coentro, e a de frutos do mar (R$ 375), feita com camarão, peixe, lagosta, lula mexilhão e polvo. Todos os pratos acompanham arroz branco, farofa de dendê e pirão.

