Conversas femininas conduzem os diálogos na exposição 'Fofoca'

Montada com oito nomes organizados em duplas cujos trabalhos dialogam em diversos níveis, a exposição Fofoca, em cartaz na Referência Galeria de Arte, oferece ao público a oportunidade de refletir sobre e conhecer a produção de artistas mulheres do Distrito Federal. Com curadoria de Samantha Canovas, a mostra traz obras de Bárbara Paz, Camila Soato, Clarice Gonçalves, Courinos, Fernanda Azou, Pamella Anderson, Raquel Nava e Veridiana Leite. "Fofoca surgiu dessa vontade de pensar nesses trabalhos de mulheres a partir de duplas", explica Canovas.

Inspirada em texto da pesquisadora italiana Silvia Federici, que estudou a história da fofoca, a curadora reuniu as oito artistas e as dividiu em duplas a partir dos diálogos estabelecidos pelos trabalhos. Nesse mapeamento, alguns temas surgiram. "Federici vai pesquisar a fofoca a partir da transformação da palavra em inglês, que é gossip. No início da Idade Média, significava uma melhor amiga e, ao final Idade Média, vai mudando de figura e se transforma em instrumento de tortura associado às mulheres durante o período da caça às bruxas: era um freio de burro que cortava a língua das mulheres", conta Canovas. "A fofoca fica nesse lugar que a gente entende como malícia, mas a ideia é pensar além disso, como uma forma de se entender como mulher, como diálogo, como aprender a navegar os rumos do mundo entre mulheres."

A ideia acabou refletida nos trabalhos, alguns deles criados especialmente para a exposição. O mais simbólico, segundo a curadora, é Picaxu converte minion, de Pamella Anderson, e uma representação de La Bubu com Tinky-Winky. "Esse diálogo se mescla entre todas as obras, há uma conversa entre todas elas, e uma conversa que se amplia. O trabalho da Pamella é o mais simbólico do processo, assim como o da Fernanda, que pega o freio de burro para remontar essa ideia da Silvia Federici. Minha ideia foi pensar essa produção feminina para além do que é entendido como produção feminina", explica a curadora.

Entre as associações propostas pela curadora estão os diálogos entre Fernanda Azou e Clarice Gonçalves, que pensam na presença do corpo feminino, entre Raquel Nava e Bárbara Paz, que pesquisam a natureza, suas multiplicidades e expansões, e entre Camila Soato e Pamella Anderson, as duas ancoradas na ironia e no senso de humor. "Esses temas se ampliam nessas pesquisas. São trabalhos que merecem ser vistos", garante Canovas.

