Cícero traz show do disco 'Uma onda em pedaços' a Brasília

Cícero retorna a Brasília com turnê do novo disco Uma onda em pedaços - (crédito: Divulgação )

Com a turnê do disco Uma onda em pedaços, Cícero desembarca na capital com o projeto que traz canções inéditas após cinco anos. No Teatro dos Bancários, o artista, que produziu o novo disco após a pandemia, busca reunir o público para apresentar o trabalho mais recente. O show será nesta sexta-feira (31/10), às 20h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma onda em pedaços tem a premissa de ser fragmentado. "Eu vejo esse disco como peças soltas em cima da mesa. Meus outros discos têm uma linearidade, essa narrativa é bem mais fragmentada. O título vem um pouco daí, de uma coisa que é uma só, mas dividida", destaca o cantor.

O período entre trabalhos teve uma pandemia no meio, que mexeu muito com o artista. "Morreram pessoas importantes, tive que mudar a rota, relacionamentos terminaram, foi um momento de esfarelamento dos planos para mim", conta Cícero. "Depois disso, comecei a organizar os cacos da vida e entendi que a premissa é só manter todos os seus pedaços no seu campo de visão", reflete.

Leia também: Sydney Sweeney reage ao título de sex symbol e expõe pressão por aparência



Para Cícero, esse projeto tem como objetivo registrar o seu momento atual. "É como tatuar o tempo, marcar uma bandeira na pessoa que eu sou em 2025. Acho que isso é o máximo que uma obra pode aspirar a ser. Um recorte do tempo e do espaço", destaca.