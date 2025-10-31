Guns n' Roses volta a Brasília com show no Mané Garrincha

Guns n' Roses encerra a décima passagem pelo território nacional em grande estilo. Axl Rose (vocal e piano), com Slash (guitarra) e Duff McKagan (baixo), agora acompanhados de Isaac Carpenter (bateria), desembarcam na chamada "cidade do rock" neste domingo (2/11) para apresentação no Mané Garrincha, às 20h. O show encerra a turnê brasileira Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, que também passou por Florianópolis, São Paulo, Curitiba e Cuiabá nos últimos dias.

Sem lançar um trabalho inédito desde 2008, ano de estreia do disco Chinese democracy, Guns continua sendo uma das maiores bandas de hard rock do mundo. No Brasil, os músicos se apresentaram para estádios lotados na capital catarinense e paulista — em Brasília, ainda estão disponíveis ingressos para todos os setores, que variam entre R$ 350 e R$ R$ 5.479. As entradas podem ser adquiridas por meio da plataforma digital Eventim.

Para este domingo (2/11), os norte-americanos prometem entregar um show de cerca de três horas de duração, repleto de sucessos como Welcome to the jungle, Sweet child o' mine, November rain e Paradise city. Desde a morte de Ozzy Osbourne, em julho deste ano, a banda também inclui no repertório uma homenagem ao vocalista do Black Sabbath com covers das faixas Sabbath bloody Sabbath e Never say die.

A atual turnê do Guns n' Roses ainda celebra a primeira vinda do baterista Isaac Carpenter ao Brasil como integrante da banda. O músico de 46 anos assumiu o posto em março deste ano, substituindo Frank Ferrer, que esteve no grupo por 19 anos. Antes de integrar o Guns, Isaac já havia tocado com o baixista Duff McKagan entre 2009 e 2011, no projeto de hard rock Loaded.

Antes da apresentação dos norte-americanos, quem sobe aos palcos é a banda brasiliense Raimundos. Eu quero ver o oco e Mulher de fases fazem parte do repertório que será apresentado pelos músicos no domingo (2/11).