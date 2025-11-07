Tributo à família Caymmi encerra temporada de homenagem no Clube do Choro

O Clube do Choro receberá uma homenagem à família Caymmi amanhã e domingo, às 20h30. As apresentações de Danilo Caymmi encerrarão a temporada de 2025 do Tributos aos Mestres. O show celebrará o legado afetivo e poético da família, símbolo da música popular brasileira. "Pretendo fazer uma homenagem às pessoas da minha família, meu pai e minha irmã, além de cantar canções minhas", explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Danilo e sua flauta serão acompanhados pelo violonista Flávio Mendes. O cantor afirma que a parceria com Flávio existe há muitos anos e que o trabalho com o violonista é "fácil e gratificante". A dupla apresentará, além de músicas de Danilo, canções de Dorival Caymmi, o patriarca da família, e por Nana Caymmi, irmã do cantor, que morreu em maio deste ano.

Para Danilo, revisitar esse repertório é uma experiência emocional. "É lógico que tem uma carga afetiva muito grande, ainda mais trabalhando agora pela primeira vez com algumas coisas da minha irmã. Então é difícil, mas somos profissionais e a gente vai em frente", revela. Para ele, cantar as músicas da família é uma forma de manter viva a memória e o legado dos Caymmi.

O show representa uma oportunidade de reencontrar a alegria e o afeto característicos da obra de Dorival Caymmi. "Sempre, nas minhas apresentações, tem uma coisa muito alegre, e é lógico que eu vou contar algumas histórias também", comenta Danilo. Ele adianta que o espetáculo terá momentos dedicados à Nana: "Tenho muito carinho por ela, e tem muitas coisas interessantes da vida dela que vou falar também".

Ao homenagear o pai, Danilo ressalta o aprendizado que carrega desde a infância. "Aprendi com meu pai a ética profissional, a valorizar os outros artistas, a música popular brasileira e, principalmente, a nossa cultura", conta. Encerrar a temporada do projeto no Clube do Choro tem, para o artista, um sabor especial. "O público de Brasília me recebe muito bem, fico sempre feliz quando venho aqui", destaca.

Além disso, o flautista promete ao público uma participação especial surpresa. "Uma cantora que trabalhou comigo e mora em Brasília", revela. Em tom de emoção e gratidão, Danilo imagina o que o pai diria se pudesse assistir ao tributo: "Ele ficaria feliz. Toda vez que assistia a um show meu, fazia questão de pagar o ingresso".

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel