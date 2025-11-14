Tradição à mesa: confira um roteiro por restaurantes de comida chinesa

A carne desfiada com cebolinha ao molho Pequim é um dos destaques do menu do Restaurante Long - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Fruto de uma tradição milenar, a comida chinesa faz sucesso nos quatro cantos do mundo. A culinária, no entanto, ocupa um espaço especial no paladar dos brasileiros, que têm o privilégio de desfrutá-la em casas familiares, fruto de uma imigração chinesa que se intensificou após a década de 1980. Pratos como rolinho primavera e frango xadrez encantaram o público nacional pela variedade de sabores e o equilíbrio entre os gostos doce, salgado e picante e acabaram se tornando clássicos populares.

"A culinária da China, do Japão e da Coreia do Sul sempre tiveram um intercâmbio entre si", explica a chef chinesa Pu Jiang em relação ao que diferencia a gastronomia dos países asiáticos. "Por exemplo, o sashimi, peixe cru japonês, tem sua origem em um prato chinês da dinastia Tang. E o kimchi, prato coreano de verdura em conserva, também é originário da China", cita a ex-participante do MasterChef Brasil.

"Porém, cada um desses países tem sua preferência quanto a ingredientes e forma de cocção. A cozinha chinesa usa mais o wok, técnica para gratinar comida mais rapidamente, em temperatura alta. A gastronomia japonesa enfatiza os sabores naturais, com poucos temperos adicionais. E a culinária coreana, por questões geográficas, prefere alimentos mais picantes e pratos que dão mais energia", detalha.

Para a chef, a cozinha chinesa é difícil de ser definida: "A gastronomia da China sempre foi muito versátil. É um país gigante, com 14 países fronteiriços, então os hábitos alimentares da população são muito distintos". "Foram oito estilos diferentes que fundaram a base dessa culinária, mas, no Brasil, devido à origem da imigração chinesa, são mais fáceis de encontrar as vertentes cantonesa, Xangai e Fujian", lista Pu Jiang.

A primeira, descreve a chef, utiliza mais dos frutos do mar, pratos salteados no wok e arroz frito. O carro-chefe é o yakissoba. A comida shanghai, por sua vez, é adepta do molho de soja, ainda segundo Pu Jiang. A culinária da região Fujian, por fim, tem como especialidade o bolinho de massa de peixe e tem o costume de utilizar produtos em conserva ou fermentados para realçar os pratos.

Culinária complexa e diversificada

Prestes a completar duas décadas de portas abertas, o Restaurante Long foi batizado em homenagem ao chef e proprietário chinês que, acumulando 32 anos de experiência na cozinha, fundou a casa da 404 Sul assim que chegou ao Brasil. Por meio do cardápio do estabelecimento, o cozinheiro traz à capital federal a cultura do seu país natal, unindo a tradição da culinária da China a bons preços e porções bem servidas.

“A comida chinesa é complexa e diversificada”, descreve o chef chinês. “Temos uma forte tradição de servir pratos mais picantes, mas adaptamos para o paladar brasileiro”, conta Long. As opções do menu do restaurante são feitas com temperos tradicionais da China, tornando o sabor das iguarias ainda mais autêntico.

Para o chef, os destaques do cardápio são o frango xadrez com legumes (R$ 42,90) e a carne desfiada com cebolinha ao molho Pequim (R$ 51,90), pratos que, segundo ele, são os mais pedidos da casa. Os dois são guarnecidos por arroz colorido e servem duas pessoas. “O restaurante tem pratos tradicionais chineses e pratos moldados ao gosto dos brasileiros”, ressalta. De entrada, o Long sugere o pão chinês com carne e legumes (R$ 11,90 — duas unidades).

Raízes asiáticas

Um dos principais restaurantes chineses da cidade, o New China foi inaugurado em 1978, sob o comando do casal Yang. Desde então, a casa preza por manter as raízes asiáticas — quem prepara os pratos do menu, por exemplo, é uma equipe com mais de 20 anos de casa, capacitada por um chef chinês.

Ao longo das mais de quatro décadas de tradição, o restaurante, hoje gerido por Jackson, filho do casal Yang, se mantém fiel aos primeiros clientes: os pratos não sofreram muitas alterações ao longo dos anos e as massas e pães continuam sendo feitas de forma artesanal.

No menu, um dos destaques é o macarrão chop suey (R$ 70), o yakissoba chinês. O prato é um dos mais tradicionais da casa e é oferecido nas versões carne, frango, camarão, porco ou legumes para os vegetarianos.

O sabor da cozinha chifa

Sob o comando do chef Marco Espinoza, o Cantón traz para a capital federal a culinária chifa — fusão entre a gastronomia chinesa e peruana. A união entre as duas cozinhas surgiu no Peru no século XIX, resultado da adaptação do paladar do país sul-americano à cultura cantonesa. No restaurante, ceviches, guiozas, rolinhos primaveras e pratos que levam curry e frutos do mar na receita são destaque.

Um dos favoritos entre o público é o chaufa pork (R$ 79), panceta crocante de porco, acompanhado por arroz frito feito na panela wok e finalizado com um toque apimentado de curry. Para harmonizar, a sugestão é o famoso pisco sour (R$ 39), drinque tradicional do Peru. A bebida é feita à base de pisco, suco de limão, xarope de açúcar e é finalizada com uma espuma de clara de ovo e gotas de angostura.





Para todos os gostos

No Chen Fu Restaurante, a proposta é fazer com que o público brasiliense aproveite um pouco de cada prato oferecido na casa. O estabelecimento funciona sob regime de bufê durante o dia — o quilo sai por R$ 67,90 e, aos que preferem por comer à vontade, o valor é de R$ 42,90 por pessoa. O almoço é servido das 11h às 15h e tem como destaque as opções de camarão frito e empanado, rolinho primavera, arroz colorido e frango xadrez.

À noite, o restaurante traz opções à la carte: os preferidos do público são o ramen (a partir de R$ 58,90), sopa de macarrão japonesa tradicional que pode ser acompanhada por carne suína, bovina, frango ou frutos do mar, e o camarão com alho (R$ 98).

Onde comer?

Cantón Peruvian & Chinese Food

Venâncio Shopping

De segunda a quinta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 22h

Sexta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h

Sábado, das 11h30 às 23h

Domingo, das 11h30 às 18h

Chen Fu Restaurante

CLS 116, bloco C, loja 23

De segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30

Sábado e domingo, das 11h às 15h e das 18h30 às 22h30

China Restaurante

CLS 103, bloco D, loja 2

De segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 19h às 22h30

Sábado e domingo, das 11h30 às 16h e das 19h às 22h30

New China

CLS 114, bloco A, loja 1

De segunda a sábado, das 11h30 às 15h45 e das 18h30 às 22h45

Domingo, das 11h30 às 14h45 e das 18h30 às 21h45

Restaurante Long

CLS 404, bloco D, loja 17

Segunda, das 11h às 15h e das 19h às 22h

De terça a sexta, das 11h às 15h e das 19h às 23h

Sábado, das 11h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 11h às 16h e das 19h às 22h