Sabores para celebrar juntos: confira um roteiro para as confraternizações

As confraternizações de fim de ano se tornaram uma tradição prática e acolhedora entre os brasilienses. Na maioria das vezes, são restaurantes da cidade que recebem colegas, amigos e famílias em torno de uma mesa farta, a fim de brindar ao ano que passou. Tais celebrações são responsáveis por dar início ao mês de dezembro, recheado de festividades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Na procura de lugares para confraternização, o brasiliense busca ambientes sofisticados, com um bom custo-benefício, e que oferecem uma experiência única e versátil, agradando todos os tipos de públicos que estarão presentes na ocasião. A gastronomia tem um papel essencial nas celebrações, pois tem o poder de unir ainda mais as pessoas e tornando a celebração memorável", avalia Cassio Aguiar, sócio do Caju Limão. Neste ano, o restaurante oferece ao público três opções de menus para grupos a partir de 15 pessoas.

Para Gil Guimarães, chef e proprietário da casa Baco, os brasilienses também valorizam a qualidade dos restaurantes. "As pessoas não querem reunir familiares, amigos ou colegas de trabalho em lugares em que eles não têm confiança de um bom serviço ou boa comida. Os clientes precisam confiar que terão um momento bacana nessas confraternizações", acrescenta o dono do restaurante.

Vista privilegiada

Há seis anos na capital, o Doma Rooftop é uma opção para os que querem comemorar o fim de ano com bons amigos, boa gastronomia e vista privilegiada. "Para as confraternizações, as pessoas procuram um local bonito, onde se possa registrar o momento com a vista exclusiva para o Lago e o pôr do sol", avalia o proprietário da casa, Márcio Barreiro.

Para a ocasião, o restaurante oferece duas combinações de menus volantes. No Doma 1 (entre R$ 109/pessoa e R$ 139/pessoa), opção de 3h de duração para, no mínimo, 20 pessoas, são servidos três entradas, duas saladas e dois miniempratados. Fazem parte do cardápio pratos, como pastel de carne e queijo, croquete de carne seca, isca de frango e peixe, batata frita, bruschettas, salada caeser, fettuccine com filé-mignon e risoto de alho-poró.

No menu Doma 2 (entre R$ 129/pessoa e R$ 159/pessoa), são servidas cinco opções de entradas, três saladas e três miniempratados. As opções de prato também incluem queijo coalho, ceviche, salada caprese, risoto funghi, camarão cremoso e arroz piamontese com escalope de filé- mignon.

Também é possível contratar o serviço bufê (entre R$ 159/pessoa a R$ 199/pessoa), que, além das entradas e pratos principais, incluem três opções de sobremesa, entre pudim, torta oreo, brownie com sorvete, Romeu e Julieta, mousse de chocolate, pavê de doce de leite e abacaxi.

As bebidas podem ser contratadas à parte — o pacote mais básico, incluindo água, sucos e refrigerantes, sai a R$ 59/pessoa. A opção com cervejas, caipiroskas, drinques variados e vinhos sai por R$ 199/pessoa.

Confraternização entre amigos

Criado com o objetivo de se tornar um espaço para receber amigos, o Abençoado Bar surgiu justamente com a premissa de confraternização. "O nosso diferencial sempre foi manter aquilo que fez o bar nascer: cerveja realmente gelada e comida realmente boa. A gente não complica. Faz o básico com excelência, e isso se tornou nossa marca", destaca o sócio Caio Lovato.

Para as confraternizações de fim de ano, o restaurante oferece ao público dois pacotes — sem (entre R$ 99,90 e R$ 119,90) e com bebidas alcóolicas (entre R$ 159,90 e R$ 189,90). Fazem parte do cardápio sete petiscos: batata frita, frango a passarinho, croquete de pernil cítrico, chapa de linguiça de frango, carpaccio de lagarto, torresmão e coxinha cremosa de frango.

No pacote com bebida alcoólica, o consumo é a vontade e conta com cerveja, caipiroskas nos sabores limão, morango, maracujá e kiwi, cozumel, gin e moscow mule. Os que optarem por uma confraternização sem alcoólicos poderão desfrutar de refrigerantes, águas e sucos naturais.

Os pacotes são válidos para grupos a partir de vinte pessoas. Segundo Caio, é importante entrar em contato com o restaurante antecipadamente, para que a reserva seja organizada e o cardápio esteja alinhado. "Assim, garantimos que a experiência do grupo seja completa e bem atendida", finaliza o sócio.

Sabores do cerrado

Restaurante focado nos sabores do Cerrado, a Casa Baco se prepara para receber confraternizações de fim de ano com menus especiais de almoço e de jantar. O diurno, de três etapas, serve grupos a partir de quatro pessoas, a R$ 89. Fazem parte do cardápio as opções croquete de maminha na cerveja preta, bolinho de pamonha e saladinha da casa para a entrada.

Quanto aos pratos principais, os clientes podem optar por baby beef à milanesa com caesar salad, baião de dois com lombo de sol, pescada com legumes na parrilla ou nhoque ao pesto basílico. As sobremesas ficam por conta do cannoli siciliano ou do creme de papaya com licor de jabuticaba. No jantar, os combos que unem petiscos e bebida gelada são ideais para duas a quatro pessoas. O trio caipira, com linguiça de porco e ovo feito no forno à lenha, torresmo, pão de alho e 12 chopes sai por R$ 257.

O quarteto crocante, no mesmo valor, inclui quatro croquetas de maminha, quatro bolinhos de pamonha, quatro fritattine de lasanha, quatro capiau e 12 chopes. Por R$ 499, saem o super combo, unindo as opções gastronômicas do trio caipira e do quarteto crocante mais 24 chopes, e o pacote com um antepasto, três pizzas e 12 chopes, ideal para seis a 8 pessoas.

Celebração compartilhada

Conhecido pelo ambiente arborizado, extenso happy hour e cardápio à brasileira, o boteco Caju Limão também oferece ao público fiel pacotes exclusivos de fim de ano. "A experiência que sempre queremos proporcionar é que as pessoas se sintam em casa e desfrutem da alegria que é compartilhar momentos agradáveis do começo ao fim, resgatando a tradição de um bom boteco em Brasília", descreve o sócio Cassio Aguiar.

O restaurante, especializado em comida de boteco, apresenta três menus de confraternização para grupos a partir de 15 pessoas, com valores que dependem do pacote e duração da celebração. O especial (R$ 179,90/pessoa) reúne alguns dos petiscos mais tradicionais da casa, como o frango a passarinho e a barriga à pururuca. Também fazem parte do cardápio água, refrigerantes, drinques sem álcool, caipiroskas e chope Brahma.

O menu premium (R$ 229,90/pessoa), por sua vez, oferece pastéis de camarão, escondidinho de bacalhau, filézinho ao gorgonzola e carne de sol com mandioca. Em relação às bebidas, estão inclusas no pacote opções não alcoólicas, além de caipiroskas, chope Brahma, moscow mule e gin crônica.

Por fim, há opção do menu almoço três etapas, com entrada individual, prato principal — picadinho, parmegiana, peixe ou bife a cavalo — e sobremesa. O pacote sem bebidas alcoólicas sai a R$ 119,90 por pessoa, enquanto o cardápio com chope Brahma, caipiroskas e moscow mule sai a R$ 199,90.