Projeto Raízes Musicais celebração ancestralidade no Teatro dos Bancários

O projeto Raízes Musicais encerra a temporada 2025 hoje, no Teatro dos Bancários. Com o objetivo de dar destaque aos artistas autorais do Distrito Federal, a noite conta com o show de Flor Furacão. O espetáculo celebra a ancestralidade e a identidade, mesclando o jazz e ritmos afro-brasileiros.

Idealizado pelo maestro Rênio Quintas, o Raízes Musicais ocupou o Teatro dos Bancários desde julho com apresentações mensais de nomes como Alberto Salgado, Célia Porto, Marcelo Café, Pé de Cerrado e GOG. O encerramento simboliza a força da música autoral do DF e aponta para a continuidade do projeto em 2026. “Esse projeto enaltece o caminho, a jornada, o resultado e, a qualidade entregue ao público é consequência do excelente trabalho da produção. Os artistas e o público são conectados num só propósito: ter um momento de qualidade com música de qualidade.”, ressalta Flora Furacão, protagonista do show de encerramento.

Pianista, cantora e compositora brasiliense, Flor Furacão leva ao palco um espetáculo de forte energia criativa. “A música da artista passeia pela sua ancestralidade negra e suas raízes afro-descendentes numa maravilhosa mistura de sabores e ritmos, misturando o suingue da negritude nativa com o jazz universal e as cores do cerrado”, destaca Rênio Quintas, produtor musical do projeto.

“Pensei no repertório como uma linha do tempo. Primeiro o momento onde estando em condição de rua conheço a umbanda e através dela, do seu trabalho social e da música eu avanço alguns passos no jogo da vida”, destaca Flor Furacão. No show Flora apresenta composições autorais que afirmam uma linguagem própria e conectam a memória do passado com a contemporaneidade.

Inspirado no EP Forró Jazz do Cerrado, o espetáculo reúne piano, flauta e percussão à formação de guitarra, baixo e bateria, criando uma sonoridade pulsante, dançante e sensível. A noite propõe mais do que um concerto, “Um espetáculo de muita energia criativa, diversidade musical e um encontro entre corpo, memória e território”, afirma Rênio.





Serviço

Encerramento do projeto Raízes Musicais

Nesta sexta-feira (19/12), às 20h, no Teatro dos Bancários. Ingressos no Sympla.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.