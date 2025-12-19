Banda catarinense de rock experimental faz show acústico na Infinu

Explorando o imaginário e cenários improváveis com um pop rock experimental, a banda catarinense Exclusive Os Cabides traz um som autêntico e canções únicas para show eletrizante na Infinu. Inspirados em bandas como Oasis, Weezer, Pixies e The strokes, eles mesclam o som dos grupos com elementos setentistas de garagem brasileira na turnê do disco Coisas Estranhas, que já passou por diversas cidades no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país e chega na capital no domingo (21/12).

Antes de serem gravadas no Ouié Estúdio, em Florianópolis, as músicas do álbum ganharam vida com as performances ao vivo que a banda vinha fazendo. Segundo João Paulo Pretto, vocalista e guitarrista da banda, a ideia da capa surgiu ao ver uma foto da namorada quando era pequena: "É cômico a criança estar com aquela cara debochada enquanto está ao lado de um monstro que deveria estar assustando ela", explica o músico. "A partir disso, o nome do álbum se tornou Coisas estranhas porque as músicas abordam temas inusitados que podem criar algum estranhamento nas pessoas, logo, escolhemos a música de mesmo nome como a abertura do disco e tudo se encaixou". Sobre os planos para o próximo ano, João destaca que pretendem "gravar um EP mais animado e tentar expandir mais o nosso público com o ao vivo, e isso envolve viajar, agora para onde? Fica aí o mistério", finaliza o cantor.

Formado pelos músicos Antônio Lucas e Gabriela Costa, o duo Antonela nasceu da amizade e parceria dos dois, que se conheceram em uma competição de canto e mesmo depois de anos separados, continuaram amigos e começaram a colaborar nas músicas um do outro. Dessa parceria nasceu Jogo, uma das primeiras canções compostas pelos dois e que acabou se tornando o ponto de partida para o início do duo.

No show de domingo, a dupla vai celebrar o EP Entre portos e saudades, em apresentação acústica e intimista que evidencia os vocais, arranjos delicados e histórias emocionantes contadas nas canções. "As músicas nascem de acontecimentos reais, de sentimentos vividos intensamente, tanto nos momentos de dor quanto nos de afeto", explica Gabriela. Além disso, destaca Antônio, o segundo EP foi uma oportunidade de experimentar novas sonoridades: "abrimos espaço para ritmos diferentes, como influências caribenhas, além de elementos de blues e do rock", finaliza.