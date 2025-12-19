Milton Guedes faz o show Desligue a TV no Clube do Choro neste sábado

Cantor que inicou carreira em Brasília se apresenta amanhã no Clube do Choro - (crédito: Marco Aurelio Vieira)

Milton Guedes se apresenta neste sábado (20/12), às 20h30, no Clube do Choro. O show Desligue a TV, além de repertório autoral, terá mashups de músicas de brasileiras e internacionais, com a promessa de colocar o público em movimento. Ingressos custam a partir de R$ 50 (meia-entrada).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

É a segunda vez que o cantor, que iniciou carreira em Brasília, leva Desligue a TV aos palcos. A primeira foi em outubro, no Rio de Janeiro. O repertório da apresentação é composto por canções como Sonho de Uma Noite de Verão e Jeito Sexy e por mashups de Dua Lipa & Rita Lee (Agora Só Falta Você), Bruno Mars & Lulu Santos (Aviso Aos Navegantes), Coldplay & Cazuza (Exagerado). “Isso foi escolhido para fazer todos dançarem”, diz o cantor.

A estreia de Milton Guedes em carreira solo ocorreu há oito anos, também no Clube do Choro. No começo da década de 1980, como vocalista da banda Pôr-do-Sol, ele iniciou trajetória artística na capital do país, lugar pelo qual guarda profundo afeto. “Há uma satisfação por estar fazendo algo que amo e ainda ser tão bem recebido na cidade onde cresci e me tornei músico. Este encontro se tornou anual e será nossa terceira festa de fim de ano juntos.”

Serviço

Milton Guedes, neste sábado (20/11), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada), disponíveis no site Bilheteria Digital.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco