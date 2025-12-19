Matuê faz show do álbum 'Xtranho' no Mané Garrincha neste sábado

Matuê faz o primeiro show do novo álbum, Xtranho, amanhã, no Mané Garrincha - (crédito: Divulgação)

O rapper Matuê apresenta seu último álbum neste sábado, na Arena Mané Garrincha. Ele canta Xtranho pela primeira vez, a partir das 19h, em uma noite com muita energia. Nessa primeira apresentação, o artista traz alguns dos cantores que são feat, entre eles artistas do grupo 30PRAUM (grupo fundado por ele). O show traz nova cenografia, setlist e algumas surpresas.



O álbum é composto por 13 faixas e nele, Matuê busca dar voz ao underground da cena do trap brasileiro. Ele reflete nas músicas sobre a importância do senso de liberdade para manter a criatividade deste gênero musical. O rapper cearense mergulhou em diferentes aspectos para compor este novo álbum, com elementos de música, moda, arte, design e comportamento. A intenção dele com esse lançamento é mostrar o incômodo com o mainstream da cena do trap no Brasil.

O nome do álbum que será apresentado não é por acaso. Xtranho é para causar desconforto e estranheza. Facas e machados, uma das faixas do disco, traz uma abordagem sombria e narra um sonho disforme em forma de trap, que lembra um fluxo de consciência. Todas as músicas buscam essa estética mais sombrosa.

Matuê lançou esse álbum de surpresa, em um evento gratuito, para 10 mil pessoas em São Paulo. Os questionamentos do artista não ficam restritos às letras das músicas, englobam também, as artes, roupas e até a comunicação da produção.

Serviço

Neste sábado (20/12), a partir das 19h, na Arena Mané Garrincha. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresse, com meia-entrada a partir de R$95. Classificação indicativa 16 anos (menores acompanhados de pais ou responsáveis).

