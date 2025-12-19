Hamilton de Holanda e Fernando César levam o Bandolim Solidário ao TCU

O bandolinista Hamilton de Holanda e o violonista Fernando César se apresentam no Centro Cultural TCU nesta sexta-feira (19/12), na 23ª edição do Bandolim Solidário. Os músicos sobem ao palco a partir das 20h para o show beneficente — toda a renda arrecadada será revertida para a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace). Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 75, na plataforma on-line Sympla.

Um dos músicos brasileiros de maior renome mundial, Hamilton de Holanda celebrou, no mês passado, a vitória da quinta estatueta do Grammy Latino. Na cerimônia, o carioca radicado brasiliense foi o único nome nacional a vencer em uma categoria geral que não é restrita à música em língua portuguesa, um feito raro para artistas do país. Ele conquistou o troféu de Melhor álbum de jazz latino/jazz com o disco Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC.

No total, o bandolinista é detentor de 17 indicações ao Grammy Latino e, neste ano, estreou como indicado ao Grammy Awards, principal premiação musical do mundo. Ele concorreu ao prêmio de Melhor álbum de jazz latino por Collab, trabalho em parceria com o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba.

“Quando um artista do Brasil chega ao Grammy e ao Latin Grammy repetidas vezes, ele leva junto um pedaço de toda a nossa história coletiva”, declarou o músico em entrevista ao Correio à época. “Eu espero que essa visibilidade se converta em mais investimento em educação musical, em políticas culturais consistentes e em oportunidades para que novas vozes, de todas as regiões do país, possam florescer e ocupar o mundo também”, torceu Hamilton.

“Furar essa bolha é dizer para cada jovem músico no Brasil que o nosso som pode estar de igual para igual em qualquer categoria do mundo e que o importante é comunicar, aprender, respeitar e também mostrar nosso próprio caminho”, pontuou o artista.

Além de Hamilton de Holanda e Fernando César, subirão aos palcos na noite de hoje os artistas Leander Motta, Pedro Vasconcellos, Bento Tibúrcio, Gabriel de Holanda, Regional Severinas, Manassés de Sousa, Rogério Caetano, Salomão Soares, Caetano Martins, Ian Coury, Tiago Tunes, Pedro Martins, Daniel Santiago, Sandro Araújo, Lene Black, Larissa Umaytá, Vitor Adonai e Victor Angeleas.

Presença em Brasília

Criado em 2002, o Bandolim Solidário tornou-se ação regular do calendário cultural de Brasília, com edições presenciais e on-line. O evento reúne músicos e público brasiliense em prol de apoiar o trabalho desenvolvido pela Abrace — em todas as edições, o valor arrecadado é destinado integralmente às ações sociais da organização.

Atualmente morador do Rio de Janeiro, cidade natal do músico, Hamilton de Holanda faz questão de se fazer presente na cidade em que foi criado e é responsável pela organização do evento beneficente. "É a cidade que me formou, como pessoa e como músico", afirmou o bandolinista, ainda em entrevista ao Correio. “Eu quero voltar sempre para Brasília, porque é a minha maneira de ver o que está rolando e conhecer novos músicos, além de ser minha forma de retribuir a gratidão que eu tenho pelas coisas que vivi", finalizou o instrumentista.

Serviço

23° Bandolim Solidário — Hamilton de Holanda e convidados

Nesta sexta-feira (19/12), às 20h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 75 (meia-entrada)

