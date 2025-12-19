Sabor de Natal: confira as opções de restaurantes que recebem para a ceia

As ceias de Natal em restaurantes e espaços gastronômicos têm se tornado uma prática cada vez mais adotada pelos brasilienses. A opção é uma alternativa prática para quem não abre mão do clima festivo, mas também não quer se preocupar com receitas elaboradas e louças sujas. Ao redor da cidade, diferentes estabelecimentos abrem as portas para receber famílias, amigos e casais na noite do dia 24 de dezembro, com cardápios especiais que revisitam pratos clássicos com toques autorais e uma programação especial que envolve ambientes decorados e música ao vivo.

Restaurante tradicional da capital, o Dom Francisco é um dos restaurantes que convida o público de Brasília a celebrar o Natal. Com menu fechado para a ocasião, a casa oferece clássicos assinados pelo chef Francisco Ansiliero, como o bacalhau em postas e a picanha na brasa. O Dudu Bar e o Coco Bambu, por sua vez, funcionam do almoço até o jantar na próxima quarta-feira, no intuito de receber as famílias que desejam iniciar as comemorações mais cedo.

Localizado na 404 Sul, o Manuelzinho, por sua vez, funcionará apenas durante o dia, mas oferece opções de encomenda para a noite de Natal e Réveillon. Na churrascaria Buffalo Bio, a celebração natalina será regada a muita carne, sem deixar de lado as opções natalinas. No Núcleo Bandeirante, a festa de quarta fica por conta do Versá Restaurante, com bufê de antepastos, ilha de sushi, frutos do mar, parrilla e sobremesas diversas.

Almoço e jantar natalino

As portas do Dudu Bar estarão abertas para as famílias brasilienses no almoço e jantar dos dias 24 e 25 de dezembro. Para a véspera de Natal e o dia da celebração, a casa preparou um menu especial de três etapas. As entradas ficam por conta da salada caesar ou do trio bruschetta — pão italiano com creme de burrata, bacalhau e tomate-cereja confitado, pão italiano com muçarela de búfala e doce de caju com passas do Cerrado e pão italiano com muçarela de búfala, carne seca com abóbora e crispy de couve.

As opções de prato principal ficam entre o lombo suíno assado ao molho rústico, acompanhado por arroz de cinco castanhas com ervas finas, peito de peru ao molho, guarnecido por rigatoni com pesto de rúcula, e paleta de cordeiro desossada, puxada no molho do assado com creme de cassis e vinho do Porto. O prato também leva risoto de cogumelos frescos e secos, regados com geleia de hortelã.

Por fim, o público poderá escolher entre a rabanada do chefe com calda de caramelo salgado, acompanhada por sorvete de baunilha; e o sanduíche de brownie lambuzado com creme de pistache e regado com calda de frutas vermelhas para sobremesa. O pacote sai por R$ 119 por pessoa.

Aos que ainda tem interesse nas encomendas de Natal, o restaurante aceita pedidos até terça-feira, para retirada na quarta, das 12h às 17h. Entre as opções, destacam-se o peru fofuxo (R$ 399/kg), paleta de cordeiro (R$ 369/kg), o lombo suíno (R$ 199/kg) lombo de bacalhau (R$ 399/kg).

Para acompanhar, a casa também oferece os acompanhamentos farofa natalina (R$ 119/kg), com ervas, cebola, trio de salames, uvas-passas e damasco, e o arroz cinco estrelas (R$ 139/kg), com cinco tipos de castanhas-douradas no azeite com ervas, salpicado de salsinha e cebolinha.

Na Buffalo Bio, a ceia de Natal começa às 18h30 da quarta-feira. Será servido o tradicional rodízio de carnes, com cortes como alcatra, ancho, carne de sol, carré de carneiro, carré de cordeiro, contrafilé, costela, cupim, filé mignon, fraldinha, frango, linguiça, maminha e picanha, além de um bufê natalino, com salpicão, farofa, pavê, rabanada e demais pratos tradicionais de fim de ano.

A celebração da churrascaria vai até 0h30 e sai por R$ 129,90 por pessoa. Crianças de 6 a 9 anos pagam R$ 59,90. A entrada é gratuita para menores de 5 anos. O restaurante não trabalhará com reservas para a ocasião.



Ceia temática

As seis unidades do Coco Bambu no Distrito Federal estarão abertas das 11h30 à 0h na véspera de Natal. Na ocasião, estará disponível o serviço à la carte do restaurante — que inclui os famosos camarão internacional (R$ 175 — duas pessoas) e camarão Coco Bambu (R$ 217 — duas pessoas), além de um bufê natalino com pratos típicos do fim de ano, passando pelas sobremesas, como pavê e rabanada.

O bufê é à vontade e sai a R$ 219,90 por pessoa. Crianças pagam R$ 149,90. Para além da gastronomia, o restaurante contará com decoração temática e música ao vivo, tanto no almoço, quanto no jantar.

Para todos os gostos

Na quarta-feira, a partir das 20h, o Versá Restaurante abre as portas para receber as famílias brasilienses para a tradicional ceia de Natal. Farão parte do jantar bufê de antepastos, ilha de sushi, frutos do mar, parrilla e sobremesa. Água, suco e refrigerante fazem parte do pacote, que sai a R$ 280 por pessoa. Bebidas alcóolicas à parte. As reservas devem ser feitas antecipadamente via WhatsApp 3209-8915. Crianças de 4 a 10 anos pagam R$ 150.

No coquetel volante, serão servidos os aperitivos bombom de abóbora e carne seca, coxinha gourmet de frango, pasteizinhos, risole, bolinho de bacalhau, provoleta e quibe. A estação fria terá como opções pães especiais, queijos nobres, salada de bacalhau, tartar de mignon ao dijon, cuscuz marroquino, fettuccine de palmito, salmão marinado, ceviche de peixe branco e mix de cogumelos com camarões.

Os frutos do mar ficam por conta do camarão crocante ao alho, naco de pescada amarela ao português, salmão grelhado em molhos de manga e maracujá, timbale de anchovas negras, lombo de pirarucu amazônico, bacalhau à portuguesa, moquequinha de surubim e banana-da-terra e paella marineira.

Outras opções de carne são o rosbife de filé em redução de vinho, lombinho ao rotti, peru ao molho de laranja, chester ao molho Califórnia, tender ao molho de especiarias, leitoa à pururuca, lombo suíno marinado na laranja, pernil ao molho ferrugem, paleta de cordeiro e parrilla black angus com chorizo, picanha, cupim, costela bovina, maminha, bombom de alcatra e carne de sol.

Aos que preferem as massas, estarão disponíveis canelone de queijo, ravioli recheado, rigatoni e risotos de sabores variados. As guarnições servidas serão farofa natalina com passas e bananas, batata sauté com crispy de parma e azeitonas pretas, arroz com amêndoas, arroz branco e arroz à grega.

Por fim, serão mais de 20 sobremesas à disposição do público: panacota de frutas vermelhas, cocadinha baiana cremosa, miniquindim, tiramisu, pudim , strudel de chocolate, brigadeirão, bolo red velvet, torta de limão, banoffee, palha italiana e mais.