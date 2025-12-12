União entre sabor e praticidade: os melhores lugares para encomendar a ceia de fim de ano

09/12/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Encomendas de ceia de fim de ano, chef Ailton Prudêncio com o prato de bacalhau. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As encomendas de ceias de Natal e Réveillon têm se tornado uma das principais tradições contemporâneas de fim de ano, com o objetivo de facilitar as festas de muitos. Durante todo dezembro, restaurantes da cidade preparam cardápios que servem famílias completas e vão desde as tradicionais receitas de peru e bacalhoada até versões criativas de acompanhamentos e sobremesas diversas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O hábito das encomendas acaba unindo praticidade e celebração em torno da mesa, permitindo que familiares e amigos brindem ao fim de ano, sem o desgaste da cozinha e com a garantia de desfrutar pratos deliciosos. “O brasiliense costuma buscar, antes de tudo, praticidade sem abrir mão da qualidade”, avalia o chef Ailton Prudêncio, que assina o menu de fim de ano da Pão Dourado.

“Nessa época do ano, as pessoas querem celebrar, estar com a família e evitar o estresse da cozinha — por isso valorizam ceias completas, bem executadas e prontas para servir”, acrescenta. Outro destaque, para o chef, é a procura por personalização: “Seja um prato tradicional feito com técnica apurada, uma opção mais leve ou contemporânea, o cliente gosta de ajustar o cardápio ao estilo da sua família”, aponta Ailton.

De acordo com o chef, o segredo por trás da ceia perfeita está no equilíbrio entre técnica, tradição e acolhimento. “Não basta preparar pratos saborosos — é preciso respeitar o tempo de cada ingrediente, escolher insumos frescos, manter a harmonia do cardápio e, acima de tudo, cozinhar com intenção. Uma boa ceia precisa transmitir conforto e celebração ao mesmo tempo, trazendo aquele sabor familiar, mas com um toque de cuidado profissional”, ressalta.

Experiência completa de fim de ano

Neste fim de ano, a Rede Pão Dourado preparou um cardápio exclusivo para encomendas para as ceias de Natal e Réveillon, assinado pelo chef Ailton Prudêncio. “Trabalhamos com planejamento rigoroso, padronização de receitas e seleção criteriosa de fornecedores para garantir frescor e qualidade. Durante a produção, seguimos processos que asseguram sabor consistente, segurança alimentar e apresentação impecável”, garante.

“Cada encomenda passa por uma revisão final — desde a montagem até o transporte — para que o cliente receba exatamente o que imaginou: uma ceia pronta para brilhar na mesa, sem preocupação. Nosso compromisso é entregar não apenas comida, mas tranquilidade e uma experiência completa de fim de ano”, afirma o chef.

Entre as opções de prato principal, estão o peru (R$ 359 — 4kg), pernil (R$ 299 — 3kg), tender (R$ 199 — 1,1kg) e lombo (R$ 199 — 1,1kg). Todos são marinados por 48h em tempero especial e acompanham farofa e molho agridoce com base de maçã e caldo de carne. Para os vegetarianos, o menu inclui o bobó de palmito (R$ 129,90).

O tradicional peixe do Natal também marca presença no cardápio nas versões bacalhoada (R$289 — 5 pessoas), bacalhau ao alho-poró (R$179 — 10 pessoas) e torta folhada de bacalhau (R$99). As opções de guarnição ficam por conta do arroz português (R$ 79,90 — 8 pessoas), à grega (R$ 59 — 5 a 6 pessoas), com lentilha (R$ 59 — 5 a 6 pessoas) e com passas (R$ 59 — 8 pessoas).

No quesito sobremesas, chamam atenção as tortas de morango, nozes, Sonho de Valsa e red velvet. Todas saem por R$ 119 e servem até 10 pessoas. Também há opção de pavê (R$ 59), banoffee (R$ 139,90 — 6 pessoas), tiramisú (R$ 59 — 5 pessoas) e a rabanada tradicional (R$ 52,90/kg).

As encomendas de Natal devem ser feitas até o dia 23 de dezembro, pelo telefone 61 3363-3363 ou pelo site. O serviço é oferecido com entrega em todo o Distrito Federal, sem taxa para compras acima de R$300. Pedidos a partir de R$150 têm taxa entre R$10,90 e R$25,90. Valores menores podem ser retirados diretamente na loja ou na fábrica.



Sabor afetivo

No Don Romano, o menu de Natal e Réveillon reúne pratos clássicos, receitas exclusivas e opções que vão das proteínas às sobremesas. Segundo a restauratrice Mariana Miranda, o cardápio preparado pela casa neste ano reforça o caráter afetivo da gastronomia. “As festas pedem mesa farta, comida de verdade e sabor de tradição. Queríamos que cada prato transmitisse exatamente isso: o aconchego que marcou a história da nossa casa”, explica.

Fazem parte do menu sete opções de carnes — chester (R$ 131/kg), peru (R$ 131/kg), tender (R$ 210/kg), lombo (R$ 85/kg), pernil com osso (R$ 98/kg), bacalhoada (R$ 280/kg) e lagarto recheado (R$ 98/kg). Para os vegetarianos, tortas de palmito e ricota e espinafre fazem parte do cardápio. O quilo de cada uma delas sai por R$ 98.

Nos acompanhamentos, destacam-se o arroz com lentilha e cebola (R$ 135/kg), farofa doce (R$ 135), salpicão (R$ 95/kg), batata bolinha com ervas (R$ 95/kg), caponata de berinjela (R$ 110/kg) e a clássica tábua de frios (R$195 — 2,5kg).

Os doces, por sua vez, ficam por conta do pavê de chocolate (R$ 120/kg), pavê de abacaxi (R$ 98/kg), pudim de leite (R$ 98/kg), panna cotta (R$ 155/kg), mousse de maracujá (R$ 155/kg), mousse de chocolate (R$ 135/kg) e rabanada (R$ 135/kg).

Para o Natal, as encomendas devem ser feitas até o dia 20 de dezembro, enquanto para o Réveillon, serão aceitos pedidos até o dia 29. Metade do pagamento deve ser feito no ato da encomenda e a outra metade durante a retirada, que ocorre até às 14h. Há possibilidade de entrega mediante consulta de disponibilidade e agendamento.

Das entradas às sobremesas

Neste ano, o Empório Boechat aposta em um menu de encomendas completo. Assinado pela chef Eliane Cardoso, responsável pela casa, o cardápio é repleto de entradas que abrem a celebração do clima festivo, como as empanadas de carne (R$ 16,90/unidade) e de bacalhau (R$ 32/unidade), o bolinho de pernil defumado com queijo (R$ 89/500g) e o clássico bolinho de bacalhau (R$ 120/500g). Outra opção é a tábua de frios da casa (R$ 169), com queijos, parma, copa defumada e geleia.

Em meio às proteínas, as opções ficam por conta do leitão baby recheado com farofa de cuscuz (R$ 610 — 6kg), o chester com farofa especial (R$ 110/kg), o pernil suíno com osso (R$ 99/kg) ou desossado (R$ 110/kg), a copa defumada (R$ 169/kg) e o lombo recheado com farinha de pão, ameixas e manteiga (R$ 110/kg).

Outros destaques são o tender ao molho de laranja e frutas (R$ 189/kg), o brisket bovino defumado (R$ 194/kg), o bacalhau à lagareiro preparado com batatas ao murro (R$ 590/kg) e as versões de cordeiro com molho de cassis e hortelã, que variam entre R$ 139 e R$ 159 o quilo.

Entre os acompanhamentos, destacam-se o arroz com passas e amêndoas cozido no champagne (R$ 59/500g), o arroz especial de Natal (R$ 60/500g), preparado com curry, ervas finas e castanha de caju, a farofa natalina com mix de frutas secas e castanhas (R$ 79/500g) e a farofa tradicional Boechat (R$ 72/500g), à base de manteiga e farinha de pão italiano.

Completam a seleção as batatinhas ao perfume de alecrim (R$ 79/kg), o salpicão defumado (R$ 79/500g), a maionese de batatas (R$ 42/500g) e a salada de bacalhau (R$ 79/500g), feita com grão-de-bico, tomatinhos confitados e pimentões braseados. Aos que priorizam as massas, as opções ficam entre o ravióli de damasco com queijo brie (R$ 189/kg), o ravióli de búfala (R$ 169/kg) e o nhoque de batatas ao molho pomodoro (R$ 159/kg).

Para finalizar, a doçaria do Empório oferece rabanada tradicional (R$ 89/kg), rabanada recheada com doce de leite (R$ 99/kg), banoffee (R$ 110/kg) e pudim de leite em dois tamanhos (entre R$ 79 e R$ 99). Todas as sobremesas são entregues prontas para servir.

As encomendas para o Natal podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, com retirada no 24, das 11h às 17h. Para o Réveillon, os pedidos seguem até 27 de dezembro, com retirada no dia 31, nos mesmos horários. Os pedidos podem ser feitos pelos números (61) 99877-6060 e (61) 99964-8480 ou diretamente na loja.

É necessário o pagamento de 50% do valor estimado no momento da encomenda. Em caso de cancelamento, o montante é convertido integralmente em vale-compras. Todas as receitas são preparadas sem possibilidade de alterações.





Combinação perfeita

No Juscelino Bar e Restaurante, os pedidos de encomenda para a tradicional ceia de Natal estão disponíveis até dia 21 de dezembro, com retirada no dia 24, das 12h às 16h. Os pratos são assinados pelos chef Matheus Camargo e Gabriel Bla’s e, entre eles, destacam-se o filé ao molho madeira com cogumelos (R$ 250), o picadinho de filé com cogumelos (R$ 199), o bacalhau à Gomes de Sá (R$ 280), a costela bovina desmanchando com molho da casa (R$ 280), a moqueca de camarão (R$ 280), o robalo assado com legumes e chimichurri (R$ 250), a costela de porco ao barbecue de goiaba (R$ 220) e o quibe ao forno (R$ 199 - 800g). Todas as proteínas servem de 4 a 5 pessoas.

Há também opções de aves tradicionais, como o peru ao molho de laranja (R$ 350) e o chester com molho de mostarda e mel (R$ 240). “Temos desde o tradicional filé ao molho madeira até opções como moqueca e robalo, que trazem leveza. A ideia é oferecer variedade sem abrir mão de sabor”, destaca o chef Matheus.

Os acompanhamentos, que também servem de 4 a 5 pessoas, ficam por conta do arroz com castanhas (R$ 90), arroz de lentilha (R$ 80), arroz branco (R$ 60), purê de batata (R$ 60), feijão de caldo (R$ 60), salpicão (R$ 90), macarrão ao molho de tomate artesanal com parmesão (R$ 80), salada Caesar (R$ 80), legumes assados (R$ 60) e salada de folhas com frutas e castanhas (R$ 80).

“São preparos que harmonizam com todas as proteínas. É tudo muito fresco, feito com ingredientes selecionados especialmente para o período”, garante.





Dos frios às carnes

A Casa de Marias, neste ano, oferece um menu especial para as festividades de fim de ano com duas opções de entrada, nove proteínas e sete acompanhamentos. Para dar início a ceia, o restaurante sugere a tábua de frios (entre R$ 259 e R$ 359, para 10 ou 15 pessoas) e os mini sanduíches (R$ 6/und), feitos com os pães de forma, francês e brigitte.

Os pratos principais ficam por conta do pernil assado com e sem osso (entre R$ 200 e R$ 250 — 2,5kg), o chester (R$ 290 — 3,5kg), o peru (R$ 340 — 2,5kg), a costelinha suína (R$ 180 — 1,8kg), o lombo suíno assado (R$ 180 — 1,2kg), o filé suíno (R$ 180 — 1kg), o tender (R$ 190 — 1,2kg) e o picadinho de carne com banana frita (R$ 249,99 — 1,2kg).

Os acompanhamentos, por fim, são a farofa rica (R$ 89,90), a natalina (R$ 89) e a de cuscuz (R$ 69,90), o salpicão (R$ 79) e o arroz à grega (R$ 50). Todas as guarnições são vendidas em porções de 500g.

As encomendas de Natal devem ser feitas até o dia 20 de dezembro, enquanto os pedidos de Réveillon são aceitos até o dia 27. Metade do pagamento deve ser realizado no ato da encomenda, via WhatsApp (3553-0200) ou diretamente na loja, enquanto a outra metade na retirada. Os pratos poderão ser retirados nos dias 23, 24 e 31.





Ceia gourmet

O Quitinete Gourmet também se prepara para servir as famílias brasilienses neste Natal. No restaurante, as encomendas do menu de fim de ano podem ser realizadas até o dia 22 de dezembro, por meio do WhatsApp da loja (3242-0506) ou presencialmente. O pagamento deve ser feito no ato do pedido.

Entre as opções, destacam-se o peru recheado com farofa de maçã verde (R$ 490 — 4kg), pernil com osso (R$ 490 — entre 4kg e 5kg), tender com calda de laranja e fios de ovos (R$ 169/kg), rosbife (R$ 210/kg), lombo recheado com ameixas e damasco (R$ 220/kg) e lagarto recheado com linguiça calabresa e cenoura (R$ 220/kg).

Uma das estrelas do Natal, o bacalhau aparece em três versões — lombo do bacalhau (R$ 650 — 2kg), com batata, azeitona, pimentão e tomate, bacalhoada em lascas (R$ 620 — 2kg) e bacalhau à moda do chef (R$ 399/kg), em posta e grelhado.

Outras opções são o salmão assado (R$ 250/kg), a paleta de cordeiro (R$ 490 — serve de 4 a 5 pessoas) e o chester recheado com farofa de maçã verde (R$ 430 — 3kg a 3,5kg). Entre os principais acompanhamentos, destacam-se o arroz de champagne com amêndoas (R$ 180/kg), a tradicional farofa (R$ 90/kg), a salada de grão de bico com bacalhau (R$ 290/kg) e o clássico salpicão (R$ 89/kg).

No menu de sobremesas, são quatro sabores diferentes de torta que variam entre R$ 180 e R$ 200, em porções de 1,3kg a 1,5kg. Há opção também de cheesecake de frutas vermelhas (R$ 250), banoffe (R$ 190), pudim (R$ 120) e rabanada (entre R$ 60 e R$ 95, em porções de 15 unidades).