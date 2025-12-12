'Memórias de um Verão' traz adaptação do livro Homônimo para o cinema

Adaptação do romance homônimo da escritora finlandesa Tove Jansson, o filme Memórias de um verão marca o retorno do diretor Charlie McDowell para as narrativas intimistas e sensoriais e explora as camadas emocionais e relações familiares atravessadas pelo luto. O longa chega aos cinemas carregado de poesia visual e atuações tocantes.

A trama acompanha Sophia (Emily Matthews), uma menina de 9 anos que, após uma grande perda, é levada a passar as férias em uma pequena e isolada ilha na Finlândia, onde vive sua avó, interpretada pela indicada ao Oscar Glenn Close. O cenário minimalista e silencioso se transforma no palco perfeito para que avó e neta enfrentem, cada uma à sua maneira, a dor causada pela morte da mãe de Sophia, um assunto que ambas evitam, mas que se impõe nos pequenos gestos.

Cercadas por natureza, mar e vento, as duas constroem uma rotina feita de descobertas. Enquanto exploram a paisagem, compartilham conversas que vão do trivial ao existencial, tocando temas como infância, envelhecimento e a própria impermanência da vida. A relação entre as duas se aprofunda de forma orgânica. Com sutileza, mostram que o silêncio também pode ser uma forma de cuidado.

Memórias de um Verão é um filme sobre presença, estar com o outro mesmo quando as palavras faltam. Ao longo da temporada na ilha, avó e neta encontram, na natureza e na companhia uma da outra, caminhos possíveis para reconstruir aquilo que foi quebrado. No fim, o longa se afirma como um retrato comovente da força dos vínculos familiares e da capacidade humana de cura.

