Grupo Sabor de Cuba apresenta show com ritmos tradicionais na Infinu

O grupo Sabor de Cuba, formado por músicos brasileiros e cubanos, abre a programação de 2026 na Infinu com show neste sábado (3/1), a partir de 20h30. Os ingressos custam a partir de R$30 e estão à venda no site Shotgun.

O repertório da banda é baseado na música cubana tradicional, chamada por eles de som cubano, e na salsa de outros países latinos-americanos, como Porto Rico, Colômbia e Equador. Algumas das músicas são Chan Chan, do Buena Vista Social Club; Llorarás, do venezuelano Oscar D'León; e Yolanda, de Pablo Milanés. “Nosso show vai ser baseado no repertório que fizemos no ano inteiro, para fechar um ciclo. E a partir daí, o próximo show será com um repertório novo”, conta Felix Valoy, vocalista do grupo.

O Sabor de Cuba mistura, também, ritmos cubanos com brasileiros. No show, Valoy canta Homenagem a Brasília, música autoral que mistura salsa e samba. Além disso, composições de Gumercindo Reyes, violonista do grupo, que misturam clássicos cubanos e brasileiros, etsão no repertório. “A banda é mista entre cubanos e brasileiros, e as pessoas fazem um trabalho de mesa, onde se colocam ideias de todos, e aí fazemos a convenção das diferentes músicas brasileiras levadas à salsa. Esse é o nosso trabalho no Sabor de Cuba, tanto da música brasileira, quanto da América do Sul, latina e do mundo”, explica o cantor.

O Sabor de Cuba foi criado em 2014 por Valoy, motivado pelo pouco movimento da cultura caribenha em Brasília. O vocalista reuniu, então, músicos brasileiros e cubanos que soubessem tocar ritmos brasileiros e caribenhos. Atualmente, o grupo é formado por Felix Valoy (vocalista), Dianelis Valdes (voz 2 e piano), Gumercindo Reyes Aguilera (três cubano e coro), Ricardo Vidal (coros), Léo Torres da Costa (contrabaixo), Jorges Andres (congas), Ricardo Vieira (timbales e bongôs) e os músicos convidados Westonny Rodrigues (trompete) e Filipe Silva (trombone).

Serviço

Sabor de Cuba na Infinu

Sábado (3/1), a partir de 20h30, na Infinu (506 Sul). Ingressos a partir de R$30, disponíveis no site Shotgun.