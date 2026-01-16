InícioDivirtaseMais
Breno Alves apresenta show de samba no Espelunca

A apresentação será a partir das 16h no Setor Comercial Sul e terá repertório de clássicos do samba

Breno Alves anima o samba no Espelunca - (crédito: João Pedro Carvalho - CB/DA Press)

Neste domingo (18/1), tem boa música com o Samba com o Breno Alves Nessa Espelunca, a partir das 16h no Edifício Maristela. Além de Breno, DJ Cabral e o DJ Léo Cabral animam a tarde, junto a mais uma atração surpresa. As apresentações seguem até às 23h e os ingressos são vendidos no Shotgun, a partir de R$20.

Ao Correio, Breno diz que o Espelunca é um lugar muito interessante, por estar no coração da cidade. “O Setor Comercial pulsa Brasília e fazer uma roda de samba ali é uma coisa fantástica. Ocupar a nossa cidade por meio do samba é um feito muito importante para o fomento da música popular”.

Sobre o repertório, o cantor promete uma pegada de roda de samba: “Vamos levar o que não pode faltar Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Candeia, Cartola, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Sombrinha, Jovelina Pérola Negra, Leci brandão e companhia”

Serviço

Samba com Breno Alves Nessa Espelunca

Neste domingo, a partir das 16h no Espelunca (Ed. Maristela - SCS Quadra 1 - Asa Sul). Entrada a partir de R$ 20, no site Shotgun. Classificação indicativa livre.

João Pedro Carvalho

Repórter / Fotógrafo

Por João Pedro Carvalho
postado em 16/01/2026 07:10 / atualizado em 16/01/2026 07:29
