Breno Alves apresenta show de samba no Espelunca

Neste domingo (18/1), tem boa música com o Samba com o Breno Alves Nessa Espelunca, a partir das 16h no Edifício Maristela. Além de Breno, DJ Cabral e o DJ Léo Cabral animam a tarde, junto a mais uma atração surpresa. As apresentações seguem até às 23h e os ingressos são vendidos no Shotgun, a partir de R$20.
Ao Correio, Breno diz que o Espelunca é um lugar muito interessante, por estar no coração da cidade. “O Setor Comercial pulsa Brasília e fazer uma roda de samba ali é uma coisa fantástica. Ocupar a nossa cidade por meio do samba é um feito muito importante para o fomento da música popular”.
Sobre o repertório, o cantor promete uma pegada de roda de samba: “Vamos levar o que não pode faltar Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Candeia, Cartola, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Sombrinha, Jovelina Pérola Negra, Leci brandão e companhia”
Samba com Breno Alves Nessa Espelunca
Neste domingo, a partir das 16h no Espelunca (Ed. Maristela - SCS Quadra 1 - Asa Sul). Entrada a partir de R$ 20, no site Shotgun. Classificação indicativa livre.