Após crises convulsivas, Henri Castelli deixa BBB 26

A TV Globo informou, na noite desta quarta-feira (14/1), que o ator Henri Castelli não continuará no Big Brother Brasil 26. O ator sofreu dois episódios de convulsão e foi levado ao hospital, onde está internado em observação.

Mais cedo, Castelli teve a primeira crise enquanto participava da prova do líder. Após ser atendido pela equipe médica, que não apontou qualquer problema, ele retornou à casa do BBB.

No mesmo dia, ele voltou a ter uma nova crise e teve que ser novamente levado ao hospital, onde permanece até o momento. O apresentador Tadeu Schmidt confirmou a informação durante o programa.

“O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante deste quadro, o Henri não vai continuar no BBB”, informou Tadeu. “A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que evidentemente a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa”.

O apresentador também afirma que todos os participantes passam por uma longa bateria de exames antes do início do reality e que uma UTI móvel está disponível 24 horas por dia no programa.