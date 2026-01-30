InícioDivirtaseMais
Grupos Blues de bolso e Os comparsas lançam manifesto sonoro

Os músivos lançam 'A arquitetura do blues' em show no Clube do Choro nesta sexta-feira (30/1)

Bemol, Haroldinho Matos, Renato Glória, Oswaldo Amorim e Daniel Baker apresentam novo disco de blues no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)
Os grupos Blues de bolso e Os comparsas lançam  EP, nesta sexta-feira (30/1), às 20h30, no Clube do Choro. A arquitetura do blues reúne oito faixas e tem origem na “resistência contra um sistema que proibiu o negro de manifestar sua identidade original”, diz o vocalista Bemol. Ingressos custam a partir de R$ 30. 

O esforço por valorizar o legado africano para a cultura mundial está presente na música que dá nome ao disco. “Esse mapa sonoro percorre desde o confinamento nos navios negreiros até a arquitetura da segregação nos guetos, combatendo a arquitetura do esquecimento que tenta apagar a autoria negra”, afirma Bemol.

Também compõem o projeto Haroldinho Matos (guitarras), Renato Glória (bateria), Oswaldo Amorim (baixo) e Daniel Baker (teclados). Os dois primeiros são a dupla de Os comparsas, mas, acostumados a tocar com o trio Blues de Bolso, se agrupam para produzir o disco. “Por conta da amizade, da ‘compatibilidade de gênios’, ficou óbvio para nós a escolha dos Comparsas. E foi uma escolha acertadíssima”, celebra Bemol.


Serviço

Blues de bolso e Os comparsas, nesta sexta-feira, às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos, disponíveis no site Bilheteria Digital, custam a partir de R$ 30.


*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 30/01/2026 07:00
