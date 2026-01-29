Luísa Sonza rebate críticas após lançar álbum de bossa nova - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luísa Sonza abriu o jogo sobre o seu mais recente álbum lançado, o Bossa Sempre Nova, em parceria com Roberto Menescal e Toquinho. A cantora, que é considerada uma das maiores artistas do pop nacional, rebateu as críticas de que os projetos fora do gênero seriam uma tentativa de "validação artística".

"Preciso ser uma artista completa"

Em entrevista à revista Quem, a artista destacou que o fenômeno do pop exige ser uma artista completa. "Para você ser um fenômeno do pop, você precisa ser uma artista completa. Eu nunca vi uma artista pop que não fosse completa", afirmou.

Sincera, Luísa Sonza também destacou o olhar preconceituoso e ainda existente sobre o gênero. "Acho que o pop é visto de uma forma muito rasa e, muitas vezes, com um olhar machista. Como se fosse algo menor, quando, na verdade, é extremamente disruptivo", analisou.

Por isso, segundo ela, explorar novas sonoridades é uma extensão natural de sua identidade artística. "Por eu ser uma artista completa, eu posso fazer bossa nova. A gente canta, dança, cria, faz clipe, conta histórias com imagem, letra, ritmo. Tudo isso faz parte", pontuou Sonza.

