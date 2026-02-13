Aposte em refeição equilibrada para encarar os bloquinhos de carnaval

Com a chegada do carnaval, a alimentação se torna um fator muito importante para aguentar o ritmo intenso de festa dessa época do ano. Para aproveitar os dias de sol e farra, é importante realizar uma refeição equilibrada, com foco em proteínas e sempre se preocupando com a hidratação nos dias de bloquinho. O Correio separou alguns restaurantes com refeições leves e nutritivas para os foliões comerem bem antes da festa.

Segundo Davi Neves, sócio do restaurante The Plant, uma refeição saudável nesse período é importante para ajudar o organismo a lidar melhor com os excessos típicos das festas, como maior consumo de açúcar, gorduras e álcool. “Quando priorizamos pratos equilibrados, com boas fontes de proteína, fibras, vitaminas e líquidos naturais, contribuímos para a saciedade, para o bom funcionamento do intestino e para manter a energia mais estável ao longo do dia”, descreve Davi.

Henrique Romano, fundador do Liv Garden, destaca que nessa época, o corpo passa por mais esforços. “Durante o Carnaval, o corpo é mais exigido: calor, caminhada, horas em pé e pouca rotina. Uma refeição saudável e gostosa ajuda a manter a energia, evita mal-estar e permite aproveitar melhor a festa, sem abrir mão do prazer de comer bem”, reforça Henrique.

Cozinha natural

O The Plant surgiu na capital em 2019 e desde o princípio, buscava trazer uma alimentação saudável e abrangente para os brasilienses. A vontade de acertar o cardápio era grande e, segundo o sócio Davi Neves, o cardápio foi alterado 22 vezes em seis meses. “A gente sempre quis trazer pratos muito gostosos, bem apresentados e que funcionassem na nossa cozinha, que é bem rápida”, explica o sócio.

Atualmente, quem comanda a cozinha é a chef Julia Almeida e a indicação para a refeição pré bloquinho é de um prato do menu sazonal da casa. Nomeado The Fish (R$ 59) , prato sem trigo, lactose e açúcar, a tilápia assada acompanhada de purê verde de batata no leite de castanha e vinagrete de feijão-fradinho com uva e ervilha é uma ótima pedida para a ocasião. Para acompanhar, a sugestão é o suco de laranja, caju e abacaxi (R$ 19).

Davi Neves destaca que as refeições nutritivas auxiliam na digestão e reduzem aquela sensação de cansaço e inchaço comuns nessa época. “O ideal é buscar combinações leves, coloridas e saborosas, que tragam prazer ao comer, mas também cuidado com o corpo”, define o sócio do The Plant.

Do seu jeito

Ao oferecer uma culinária leve, saborosa e prática, o Liv Garden surgiu com objetivo de agradar o paladar dos brasilienses, trabalhar com produtores locais e reduzir impactos ambientais, utilizando embalagens biodegradáveis e ingredientes frescos.

Para o fundador do local, Henrique Romano, o prato perfeito para os foliões é o bowl tamanho pequeno (R$ 41,90) , com um adicional de proteína. A proposta é que o folião escolha duas bases, cinco toppings, dois molhos e duas crocâncias e monte uma salada do jeito que desejar. Como opções de base, o Liv Garden oferece alface, mix de folhas, arroz japones, mix de quinoa, massa integral, arroz integral e macarrão de cenoura e abobrinha.

Já nos toppings, as opções são kani, abóbora assada no melado de cana, azeitonas verdes, abobrinha grelhada, farofa de bacon, batata doce cozida com alecrim, beterraba ralada, brócolis picante, cenoura ralada, frango desfiado, cebola caramelizada, milho, ovos cozidos, tomate cereja, pepino laminado, queijo parmesão ralado, pasta de queijo feta, pasta de queijo ricota, manga e abacate.

Para ir com os amigos

O Nazo Japanese Food já uma das casas mais queridas pelos brasilienses. Com opções de rodízio em esteira e a la carte, o restaurante traz seleções para 3 a 4 pessoas, com entradas, pratos principais e sobremesas, sendo uma ótima pedida para passar com os amigos antes da festa.

A seleção fukushima (R$ 279,90) oferece um ceviche, seis camarões empanados, dois harumakis de camarão, quatro harumakis de queijo brie, um combinado 32 peças com sashimis, uramakis, niguiris e makimonos, oito hot filadélfia, um yakissoba tradicional e três cestinhas de brigadeiro de chocolate com morango.

Já a seleção nagasaki (R$ 369,90) , um pouco mais completa, traz um shimeji, um ceviche, dez pessoas do sashimi especial, quatro camarões empanados, combinado de 42 peças, quatro hots de banana com nutella e três cestinhas de brigadeiro de chocolate com morango.



Opções rápidas

Localizado na 405 Norte, o Oby Sabores Orgânicos surgiu para trazer praticidade e sabor à culinária saudável. Os pratos não contém nenhum tipo de saborizante, estabilizante e conservante e a casa procura trabalhar com insumos totalmente orgânicos.

Como sugestão rápida e prática, o Oby traz duas opções de sanduíches. O Oby Burguer (R$ 42,90) é um hambúrguer de quinoa e cogumelos com tomates, abacate, cream cheese vegano de castanha de caju e ervas frescas finalizado com azeite de ervas no pão de fermentação natural, opção prática para se alimentar antes dos blocos. A casa também oferece o churrasco no pão (R$ 45,90), filé de sobrecoxa orgânica grelhada, salsa de manga e maionese defumada de grão de bico com alho assado na baguete francesa de fermentação natural.

Para aqueles que preferem, uma refeição completa, o prato Terramar (R$ 77,90) é feito de salmão defumado com molho de ervas frescas, acompanhado de nhoque de banana ao molho de leite de coco fresco e tomates assados e a salada verde Oby, mix de folhas com mousse de avocado, granola salgada e molho de ervas frescas.

Onde comer?

Liv Garden

CLS 201, bloco A, loja 27

De segunda a sexta, das 11h às 21h

Sábado, das 11h às 15h45

Nazo Japanese Food

Sig, quadra 8

De segunda a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 00h

Sexta e sábado, das 11h30 às 01h

Domingo, das 11h30 às 22h30

CLS 403, bloco a, loja 8

De segunda a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 00h

Sexta e sábado, das 11h30 às 01h

Domingo, das 11h30 às 22h30

CLN 214, loja 01

De segunda a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 00h

Sexta e sábado, das 11h30 às 01h

Domingo, das 11h30 às 22h30

Av. das Araucárias, 635

De segunda a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 00h

Sexta e sábado, das 11h30 às 01h

Domingo, das 11h30 às 22h30

Oby Sabores Orgânicos

CLN 405, loja 31

Quarta e quinta, das 11h às 22h

Sexta e sábado, das 11h às 23h

Domingo, das 11h às 17h

The Plant

CLS 103, bloco C, loja 36

De segunda a domingo, das 11h às 22h30