Em parceria com Renato Matos, Walter Muganga lança "Blues do Nordeste"

Single "Blues do Nordeste", de Walter Muganga, em parceria com Renato Matos, está disponível nas plataformas digitais - (crédito: Lucas Viana)

“Walter Muganga/ Procurou miçanga/ Uma índia candanga”. Eram versos despretensiosos emendados por Renato Matos durante encontro com Walter Muganga. Quando se viu, estava pronta uma estrofe, depois, a música. O arranjo, que mistura ritmos do blues e do baião, está disponível nas plataformas digitais, lançado como single na última semana. “Todo mundo conhece Renato Matos pela verve reggae, mas na verdade ele tem um espírito blueseiro”, diz Muganga. O compositor Samuel Lila também assina a faixa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fãs se unem para pedir RBD na abertura da Copa do Mundo 2026

A parceria é a culminância de experimentações realizadas desde 2018 por Muganga. “Já fazia parte do meu trabalho essa fusão de gêneros de matriz africana”, comenta o cantor brazlandense. Elementos da musicalidade nordestina estão presentes nos trabalhos tanto de Matos quanto de Muganga, que afirma: “Minha musicalidade é influenciada pelo Nordeste desde que me entendo por gente”. No single, isso se reflete na "levada" próxima do repente e no "desenho melódico", completa.

Leia também: Embaixada de Portugal recebe o espetáculo com a cantora Helena Sarmento

A música ganhará ainda um videoclipe dirigido por Hível Nogueira, gravado na Aldeia Bahsakewii, no Noroeste. A música foi produzida por Ricelly Lopez, com Walter Muganga na guitarra e vocal, Marcelo Canuto no contrabaixo, Mateus Nigrimanum na bateria, Vitor Queiroz no teclado e Eduardo Bento na percussão.

Leia também: Katy Perry revela que quase desistiu de lançar “bandaids”

A palavra “Muganga” significa “aquele que cura”, ou curandeiro, feiticeiro, nos idiomas kikongo e kimbundo, das regiões de Congo, Angola, Moçambique e Ruanda. Walter, além do trabalho solo, participou das bandas Asilo Verde (atualmente Arka Blues), Black Blues Band, Flor Furacão e Forró Jazz do Cerrado.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel



