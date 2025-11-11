InícioDiversão e Arte
Em parceria com Renato Matos, Walter Muganga lança "Blues do Nordeste"

Single do cantor de Brazlândia, disponível nas plataformas digitais, une matrizes musicais bluesísticas ao baião

Single
Single "Blues do Nordeste", de Walter Muganga, em parceria com Renato Matos, está disponível nas plataformas digitais - (crédito: Lucas Viana)

“Walter Muganga/ Procurou miçanga/ Uma índia candanga”. Eram versos despretensiosos emendados por Renato Matos durante encontro com Walter Muganga. Quando se viu, estava pronta uma estrofe, depois, a música. O arranjo, que mistura ritmos do blues e do baião, está disponível nas plataformas digitais, lançado como single na última semana. “Todo mundo conhece Renato Matos pela verve reggae, mas na verdade ele tem um espírito blueseiro”, diz Muganga. O compositor Samuel Lila também assina a faixa.

A parceria é a culminância de experimentações realizadas desde 2018 por Muganga. “Já fazia parte do meu trabalho essa fusão de gêneros de matriz africana”, comenta o cantor brazlandense. Elementos da musicalidade nordestina estão presentes nos trabalhos tanto de Matos quanto de Muganga, que afirma: “Minha musicalidade é influenciada pelo Nordeste desde que me entendo por gente”. No single, isso se reflete na "levada" próxima do repente e no "desenho melódico", completa.

A música ganhará ainda um videoclipe dirigido por Hível Nogueira, gravado na Aldeia Bahsakewii, no Noroeste. A música foi produzida por Ricelly Lopez, com Walter Muganga na guitarra e vocal, Marcelo Canuto no contrabaixo, Mateus Nigrimanum na bateria, Vitor Queiroz no teclado e Eduardo Bento na percussão.

A palavra “Muganga” significa “aquele que cura”, ou curandeiro, feiticeiro, nos idiomas kikongo e kimbundo, das regiões de Congo, Angola, Moçambique e Ruanda. Walter, além do trabalho solo, participou das bandas Asilo Verde (atualmente Arka Blues), Black Blues Band, Flor Furacão e Forró Jazz do Cerrado.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel


JP
JP

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 11/11/2025 16:34
