Forró agita a Infinu com Fuá da Paulinha e DJ La Reina

O Forró Sóxodó anima a programação para a Infinu Comunidade Criativa. Desta vez, Fuá da Paulinha e DJ La Reina comandam a festa, hoje, das 19h às 23h. O Sóxodó é um evento semanal que leva diferentes músicos da cidade e DJs para shows de forró. A entrada é gratuita até as 20h, o ingresso antecipado para entrar em qualquer horário custa R$15.



O grupo da vez vem em uma crescente na cena musical de Brasília e anima a noite do público com muita energia. Fuá da Paulinha traz um estilo conhecido como forró pé-de-serra, com ritmo dançante e presença de palco. O DJ La Reina toca entre os blocos e na abertura, com músicas que trazem brasilidade e uma pitada de forró.



