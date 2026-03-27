Sabor e celebração: confira as opções de almoço de Páscoa na cidade

Os almoços de Páscoa são capazes de transformar uma simples refeição em um ritual afetivo, marcado por sabor, celebração e partilha. Seja dentro de casa, seja em restaurantes espalhados pela cidade, receitas que valorizam ingredientes típicos da data, como peixes e frutos do mar, criam experiências ideais para reunir família e amigos. Neste ano, estabelecimentos da capital se mobilizam para receber clientes durante a Semana Santa, além de prepararem serviços de encomenda aos que desejam curtir o feriadão prolongado.

Segundo Zorro Bandeira, chef do 'A Mano, o público brasiliense costuma procurar por novidades em comemorações como a da Páscoa. "Sempre recebemos clientes que perguntam se há algo fora do cardápio ou alguma sugestão específica que se encaixe com a data em questão", conta o cozinheiro. Neste ano, a casa preparou um menu de três etapas que reinventa pratos clássicos, como o espaguete al mare.

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No Santé, explica o proprietário Oswaldo Scafuto, o menu fica voltado para pratos especiais que respeitem o perfil da ocasião. "Percebemos uma preferência por opções que dialoguem com a tradição da data, como receitas à base de peixe, mas sempre com um toque de criatividade", garante o dono do restaurante.

Para os que preferem curtir a data em casa, mas com praticidade e conforto, a Pão Dourado traz opções de encomendas para a data. "Ao fazer o pedido antecipadamente, as pessoas não precisam ir para a cozinha e conseguem aproveitar melhor o feriado com a família. Além disso, oferecemos confiabilidade, com entregas sempre no prazo e com qualidade, com pratos que lembram comida feita em casa, pela avó", destaca Raphael Pacheco, um dos responsáveis pela padaria.

Jejum e desjejum

Tanto na unidade da Asa Norte quanto na do Lago Sul do Santé, o chef da casa, Dimas de Jesus, preparou uma seleção especial de pratos para os que evitam o consumo de carne vermelha na Semana Santa. Um dos destaques vai para o bacalhau, peixe tradicional da data, na versão à lagareiro (R$ 152), com batata ao murro, brócolis, alho, azeitona e tomate sweet grape ao perfume de sálvia e pimenta rosa.

Outra opção é o polvo à provençal (R$ 196), grelhado na manteiga de ervas, com batatas bolinhas na páprica picante, alho confitado, cebola roxa, limão siciliano, pimentões coloridos e tomate. O risoto ao pesto com camarões flambados em redução de cassis e cebola caramelizada (R$ 131) também é uma das sugestões da casa.

No domingo, o restaurante indica opções como o stinco de cordeiro (R$ 149), marinado por 12h e assado lentamente, servido com purê de mandioca especial do chef e farofinha crocante com alho assado, damasco e hortelã ao perfume de salsa para o desjejum. Para finalizar a refeição, o bolo quente (R$ 49), com calda de brigadeiro, chantilly salpicado com castanha de caju e duas bolas de sorvete de creme é um dos destaques do menu.



Praticidade e conforto

Neste ano, o renomado Dom Francisco convida o público a celebrar a Páscoa com praticidade e conforto. O restaurante preparou um menu especial de encomendas para quem deseja celebrar a data comemorativa em casa. No cardápio especial, há pratos que vão de entradas a sobremesas, com opções de salada, carne, ave e o tradicional bacalhau.

As entradas ficam entre linguiça de pernil ($ 60), burrata cremosa (R$ 85), berinjela da casa (R$ 45), bolinho de bacalhau (R$ 12/und.), pastéis de queijo (R$ 35), carne (R$ 35) e bacalhau (R$ 44) e empanadas de carne picante, cogumelos frescos e de calabresa com cebola caramelizada, todas a R$ 15.

Entre os pratos principais, são sete opções de bacalhau, incluindo o tradicional bacalhau na brasa (R$ 522 — duas pessoas) e o bacalhau em postas finas à portuguesa (R$ 283 — duas pessoas). Há, também, o filé de pirarucu grelhado (R$ 117), o camarão com cajuzinho do Cerrado (R$ 157), o galeto na brasa (R$90) e o marreco ao forno (R$ 118). Aos que preferem a carne vermelha, a picanha na brasa (R$ 333 — duas pessoas) e a prime rib duroc (R$ 105) são destaque.

Por fim, as sobremesas ficam por conta da torta de castanha do pará (R$ 305), cheesecake (R$ 305) e mousse de chocolate (R$ 305). As encomendas podem ser feitas via WhatsApp (61) 99152-3836.

Para os que preferem viver a experiência completa do restaurante, o Dom Francisco também estará de portas abertas no domingo de Páscoa, com atendimento por ordem de chegada. Todos os pratos do menu de encomendas estão presentes no menu da casa. Os pedidos podem ser feitos até a sexta-feira Santa, 3 de abril.

Menu completo

Na Pão Dourado, a Páscoa será sinônimo de praticidade e conforto. Neste ano, a padaria oferece um menu completo para o feriado das famílias brasilienses. Assinado pelo chef Ailton Prudêncio, o cardápio contempla entrada, prato principal, acompanhamentos e sobremesas.

Na primeira etapa, a sugestão da casa é a tábua de queijos e pães (R$ 199,90), que serve toda a família. Os destaques entre os pratos principais ficam entre o bacalhau nas natas (R$ 199), o salmão ao forno (R$ 249) e a tilápia ao molho de alcaparras (R$ 219). Para acompanhar, há opções como arroz com amêndoas (R$ 69) e a farofa Pão Dourado (R$ 59).

Por fim, as sobremesas ficam por conta dos ovos de Páscoa, nos sabores Romeu e Julieta (R$ 78,90) e pistache (R$ 78,90), e da torta de chocolate (R$ 199). A tradicional colomba pascal (R$ 38,90/kg) e o pavê de Sonho de Valsa (R$ 59) também estão disponíveis. As encomendas devem ser realizadas pelo telefone (61) 3363-3363, com, no mínimo, 24h de antecedência, até quarta-feira.

