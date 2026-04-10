Culinária de memória e afeto; confira um roteiro de comida mineira e goiana

Dentro do quadradinho, culinárias de vários estados brilham nos restaurantes da capital. Porém, duas delas se destacam trazendo sabores de infância, com muita fartura e carinho no preparo. A cozinha mineira e goiana, dois estados próximos ao Distrito Federal, oferecem aos brasilienses aquela comida de casa da avó, carregando um pouco da memória afetiva de muitos que vão atrás desses pratos.
Se Goiás brilha nos pratos como arroz com pequi e galinhada, os mineiros se destacam no frango com quiabo e na vaca atolada. As duas culinárias também trazem doces típicos, como romeu e julieta e doces de leite na culinária mineira, e a goiana, com os doces cristalizados e as compotas.
O proprietário do restaurante Fogão Goiano, Gilberto da Costa, afirma que a comida regional ganha o ambiente sem pedir licença. "Chega perfumando o ambiente e trazendo memórias! A comida goiana é popular no Brasil porque reúne três qualidades que o brasileiro reconhece e valoriza: sabor, fartura e afeto", afirma Gilberto.
Clayton Machado, proprietário do Esquina Mineira, ressalta que a culinária de Minas Gerais é raiz, com simplicidade e afeto. "Nascida no interior, ela valoriza a fartura, o tempero bem feito e o prazer de servir bem. É tão popular no Brasil porque vai além da comida: desperta lembranças, acolhe e traz aquela sensação de casa e família. Em cada prato, existe não só sabor, mas também memória e cuidado", explica o proprietário.
Do Nordeste a Goiás
Rita Cabral de Medeiros e Antonio Belizário da Costa vieram do Nordeste para construir uma nova vida para a família. Com 11 filhos, Brasília foi o local que escolheram para começarem a se estruturar. "A capital acolheu a família com 11 filhos, que aprenderam cedo que prosperidade não nasce do acaso: nasce de união e de luta diária, na qual cada dificuldade era enfrentada como se enfrenta a seca: com resistência, sabedoria e coragem", conta Gilberto da Costa, filho do casal.
A cozinha já estava presente na vida da família e se tornou um caminho natural. "O que era antes comida feita para casa começou a ser servida para os outros, e assim nasceu o Restaurante Fogão Goiano, onde cada prato servido trazia mais que sabor, trazia memória, origem, luta e sentimentos", explica Gilberto, atual proprietário do restaurante.
Com um pouco do Nordeste e os sabores de Goiás, mais próximo do novo lar da família, o restaurante oferece no formato de bufê pratos como risoto de pequi, costelinha mineira marinada e leitão à pururuca. De terça a sexta, o bufê sai por R$ 83,90 e, aos sábados, domingos e feriados, R$ 89,90. "O Fogão goiano não começou na cozinha, começou no sonho. E continua todos os dias sendo contada da forma mais brasileira e mais bela que existe: em volta da mesa", destaca o proprietário.
Sabor de Minas
Buscando trazer para Brasília os sabores clássicos de Minas Gerais, o Esquina Mineira oferece uma culinária simples, farta e com muito carinho. "Inspirado na comida feita em fogão de casa, o restaurante resgata sabores tradicionais e cria um ambiente acolhedor, com alma de fazenda e lembranças de infância. Aqui, cada prato conta uma história, cada detalhe foi pensado para receber bem, porque, para nós, servir é um gesto de carinho", explica o proprietário Clayton Machado.
Os carros chefes da casa, que trabalha com bufê, são a galinha caipira, rabada com agrião, vaca atolada e feijão tropeiro, além dos doces mineiros. De segunda a sexta, o bufê por quilo é R$ 99,90 ou R$ 84,90 por pessoa. Já nos sábados e feriados, o quilo sai por R$ 104,90 e o por pessoa R$ 88,90.
Casa goiana em Brasília
Inaugurada no final de janeiro na capital, a rede goiana Caseratto abriu a primeira unidade em Brasília, na 406 Sul. Com diversas opções de petiscos, promoções e happy hour e muita carne, o restaurante, comandado por Rafael Dâmaso e Tales Garcia, tem opções variadas e traz uma pegada mais descontraída no local, com brinquedoteca para os pequenos.
Um dos destaques da culinária goiana no cardápio são as panelinhas. A panelinha do cerrado (R$ 86,90 para duas pessoas, R$ 162,90 para quatro pessoas) é feita com arroz, pequi, palmito, linguiça, frango, muçarela e cebola. Já a panelinha de carne de sol (R$ 108,90 para duas pessoas, R$ 198,80 para quatro pessoas) é servida com arroz, carne de sol, feijão verde, queijo coalho, cebola, palmito e ovo frito.
Onde Comer?
Caseratto
CLS 406, bloco C, loja 27
De terça a quinta, das 11h às 00h
Sexta e sábado, das 11h às 1h
Domingo, das 11h às 23h
Esquina Mineira
SCRN 704/705, bloco D, loja 42
De segunda a sexta, das 11h30 às 15h
Sábado, das 11h30 às 16h
Fogão Goiano
Av. Contôrno Chácara, 1045, Núcleo Bandeirante
De terça a domingo, das 11h30 às 15h
Raiz Caipira
CLS 211, bloco B, loja 35
De segunda a quinta, das 11h30 às 16h20
Sexta, das 11h30 às 19h
Sábado e domingo, das 8h às 11h e das 11h30 às 17h