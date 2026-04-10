Noite de rock com a banda Monster Jam no palco do Clube do Choro

A banda Monster Jam volta ao palco do Clube do Choro nesta sexta-feira (10/4), às 20h30, com a segunda edição do projeto Monster classics, que relembra músicas marcantes do rock. Os ingressos custam a partir de R$40 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

Leia também: Celso Adolfo leva show com o espírito de Minas ao Clube do Choro

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Formada por César F. (vocal), Gabriel T-Bone (guitarra e voz), Henrique Máximo (teclado e piano), Giovanni Sena (baixo e voz) e Alan Dieggo (bateria), a Monster Jam traz um novo repertório para o Monster classics vol.2 — Outra noite com os maiores hinos do rock. "Procuramos fazer um apanhado de décadas, escolhendo a dedo hinos que marcaram determinadas gerações, mas que possam se inserir dentro do set list do show de maneira orgânica", diz César F.

Para a apresentação, a banda selecionou músicas que foram lançadas como pop rock nos anos 1980, mas que são amplamente consideradas como clássicos do gênero. Sunday morning, do The Bolshoi; Suedehead, do Morrissey; Overkill, do Men At Work; e Head over heels, do Tears for Fears, são algumas delas.

Leia também: Balada internacional ocupa a Pedreira Usina Velha em Pirenópolis

A ideia, diz o vocalista, é proporcionar momentos diferentes para o público a partir de músicas que estão presentes no imaginário popular. "Um show gostoso de assistir, com momentos para iniciar a noite, prestar atenção nas letras, cantar junto, dançar em pé e entregar um grand finale que deixe no público sempre um 'gostinho de quero-mais'", afirma.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



