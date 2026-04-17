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Música

Festa das cores toma conta do Parque da Cidade nesta sábado (18/4)

A Happy Holi traz para o Parque da Cidade uma programação com DJs que vão do funk à música eletrônica

Happy Holi/Divulgação - (crédito: Pedro Mendes)
Happy Holi/Divulgação - (crédito: Pedro Mendes)

O Happy Holi chega a Brasília neste sábado (18/4), no Parque da Cidade, como um projeto novo, com identidade própria e sem ligação com edições antigas. A proposta, agora, é um rolê das cores repaginado, open bar incluso no ingresso, line-up diverso e uma experiência pensada para quem quer criar memórias. 

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Em momentos programados , a explosão de cores em pó acontece após contagem regressiva. "É um momento coletivo, caótico no melhor sentido, visualmente absurdo e muito emocionante", conta Michael Silva, produtor executivo do evento. 

A line-up foi pensada com um critério: artistas que se conectam com o público, que conseguem fazer a galera dançar e que têm identidade própria. A atração principal é o DJ Cali, nome em ascensão no funk. Além dele, DJ Samon Pessoa e DJ Dexter. "Não é sobre colocar qualquer nome, é sobre criar um clima que faça sentido do início ao fim. Isso nos permitiu explorar vertentes da eletrônica, do funk, do psytrance e também o techno", afirma Michael. 

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A dica de ouro para curtir a festa das cores é ir de roupa branca, confortável, proteger o celular e se preparar para a diversão. 

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*

 

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Por Maria Alves
postado em 17/04/2026 06:00
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