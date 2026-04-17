Festa do podcast Medo e Delírio retorna ao espaço Infinu neste sábado (18/4)

Neste sábado (18/4), o espaço Infinu recebe a festa do podcast Medo e Delírio, que retorna à Brasília após circular por capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O evento reunirá diferentes atrações musicais e performáticas. A proposta mistura entretenimento e crítica em uma experiência marcada por referências ao cenário político recente.

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A festa surgiu como um teste e rapidamente conquistou adesão. Segundo Cristiano Botafogo, idealizador e apresentador do Medo e Delírio, a primeira edição superou as expectativas ao vender muitos ingressos em poucas horas. "A gente fez lá experimentalmente esperando um fracasso retumbante e vendeu 350 ingressos em algo como 12 horas. Aí, a gente entendeu que tinha uma coisa ali, não só uma comunidade de malucos já formada, mas uma comunidade a se formar também", afirma. A partir disso, formou-se um núcleo artístico com atrações fixas e convidados locais em cada cidade.

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A curadoria dos artistas que compõem o evento foi consolidada ao longo das edições. "A festa acabou formando um núcleo que tem se repetido. A discotecagem de latinidades do Matias Pinto, a Cumbia Artificial do Carlos Bolívia, e a mixtape do Medo e Delírio, mas quando possível, a gente quer valorizar os artistas locais também. Acho o trabalho do Esdras muito incrível, então ficou óbvia a escolha", conta Cristiano. A noite contará ainda com DJ Matias Pinto, que será responsável por abrir e encerrar a festa com sets voltados à música latino-americana. O público pode esperar participações especiais e momentos inéditos no palco, uma noite de muita música e diversidade.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco